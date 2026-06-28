Con más de 185 mil aficionados que disfrutaron los cuatro partidos que albergó el Estadio Guadalajara durante el Mundial 2026 , Jalisco cerró su participación como sede mundialista, en semanas que estuvieron marcadas por saldo blanco, incidentes menores y un operativo de seguridad que contó con más de 17 mil elementos de los tres niveles de gobierno.

El coordinador general estratégico de Seguridad del Gobierno del Estado, Roberto Alarcón Estrada, destacó el trabajo de las autoridades y el comportamiento de los aficionados. En el dispositivo de seguridad implementado durante los cuatro partidos mundialistas participaron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Estatal, Escudo Urbano C5, Comisaría de la Policía Vial, Protección Civil y Bomberos del Estado, Secretaría de Salud Jalisco y Comisarías municipales.

GOBIERNO JALISCO

Incidencias menores controladas

Con la Mesa Técnica de Seguridad para el Mundial se lograron “resultados sobradamente positivos”, destacó el funcionario. También resaltó que se cumplieron las metas trazadas por las autoridades para lograr un saldo blanco durante los 16 días que Jalisco y el Área Metropolitana de Guadalajara fueron sede de la justa deportiva.

Entre las incidencias registradas, 11 personas fueron detenidas por intentar ingresar al Estadio Guadalajara con acreditaciones o boletos falsos.

El agradecimiento de la FIFA y el legado tapatío

Luego del último partido mundialista en el recinto, -que vio a España eliminar a Uruguay en fase de grupos- la FIFA agradeció a la Perla Tapatía. “¡Gracias, Guadalajara! Cuatro partidos, incontables memorias y grabados en la historia de la Copa Mundial de la FIFA”, compartió el organismo en sus redes sociales.

GOBIERNO JALISCO

Desde el Mundial de 1970, en Guadalajara se han disputado 21 partidos del torneo, lo que la coloca en la ciudad con más partidos mundialistas, sólo por detrás de Ciudad de México. Además, durante este certamen, el Estadio Guadalajara vibró con seis anotaciones: una de República Checa, dos de Corea del Sur, otra de la Selección mexicana, producto de Luis Romo; un tanto del colombiano Daniel Muñoz y uno más del español Álex Baena.

NG