Este 6 de marzo, la Presidenta Claudia Sheinbaum se encuentra en Jalisco transmitiendo "La Mañanera". En la conferencia matutina se encuentra, entre otras autoridades, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus; el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch; la secretaria de Gobernación, Rosa Icela; y la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, Marcela Figueroa.

Durante el inicio de la conferencia, el gobernador Pablo Lemus le dio la bienvenida al estado a la Mandataria. "[...] Presidenta, bienvenida a Jalisco. Es muy significativa su presencia, muestra una gran solidaridad con nuestro estado".

El edil declaró que Jalisco y la federación han logrado tener una coordinación "extraordinaria" en materia de seguridad desde el inicio de ambas administraciones en 2024. Lemus, además, reconoció el trabajo en conjunto que se ha desarrollado en esta materia dentro del estado .

"[...] hemos tenido esta mañana una reunión muy productiva con la mesa de seguridad donde se presentó distinta información de los índices delictivos, de cómo hemos logrado, en una extraordinaria coordinación, como lo ha mencionado la Presidenta de la República, desde el primer día de nuestro gobierno, trabajando en equipo; y yo quiero reconocer, Presidenta, su apertura y su cercanía y todo el apoyo que nos ha dado a Jalisco. De verdad se lo reconozco y se lo agradezco mucho a usted y a todo su gabinete ".

Te recomendamos: Hospitales del IMSS son incluidos en la lista de los mejores del mundo

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF