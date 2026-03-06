Sheinbaum promete a empresarios reforzar seguridad de Jalisco

Empresarios de Jalisco se reunieron esta mañana con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a quien le pidieron reforzar la seguridad en el estado y recursos para la promoción del estado.

En la reunión también se abordaron otros temas como infraestructura carretera, desarrollo económico, energía, agua y comercio exterior.

En la reunión realizada en la XV Zona Militar ubicada en Zapopan, también estuvieron el gobernador de Jalisco Pablo Lemus y Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR).

Miguel Ángel Landeros, presidente de Comce Occidente, explicó que se trató de una reunión “muy productiva” y que el principal tema fue el de la seguridad.

"Fue una reunión muy oportuna después del tema de seguridad que tuvimos hace unos días en el estado, hay que reconocer y agradecer que se tome en cuenta a los empresarios, que pudimos tomar la palabra y expresar nuestras preocupaciones de seguridad de los diferentes sectores que se han visto afectados por el crimen organizado", explicó.

En la reunión también se le pidió a la Presidenta de México recursos para la promoción del turismo en Jalisco, especialmente en Puerto Vallarta, luego de que este destino se viera seriamente afectado por los hechos de violencia registrados el pasado 22 de febrero tras la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho".

Antonio Lancaster Jones, presidente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), explicó que la Presidenta se comprometió a blindar y reforzar las carreteras de Jalisco en materia de seguridad.

"También le solicitamos dos apoyos muy específicos: agilizar todos los trámites para energía y también que nos apoye con los abandonos que tenemos en el recinto fiscalizado del aeropuerto, sean removidos por el INDEP (Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado)", añadió.

El presidente del Centro Empresarial de Jalisco, Raúl Flores López, explicó que el Gobierno del Estado ya anunció recursos, pero se necesita que la federación también apoye, ya que hay municipios que resultaron seriamente afectados, como Puerto Vallarta y Tapalpa, los cuales necesitan un impulso mayor.

"Yo creo que es necesario, necesitamos un apoyo federal, el gobierno de Jalisco ha hecho una gran labor en la reactivación económica. Creo que toda la sociedad tapatía ha respondido de una manera positiva al tema de la reactivación y necesitamos también un impulso de la federación. Puerto Vallarta está muy golpeado, necesitamos apoyar al puerto, necesitamos empujar y promocionarlo", afirmó.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió favorablemente a las peticiones de los empresarios y se comprometió a darle seguimiento con las diferentes dependencias involucradas.

