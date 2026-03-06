Diez hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fueron catalogados como de los mejores del mundo en el ranking World's Best Hospitals 2026, elaborado por Newsweek y Statista.

Las 10 unidades médicas del Seguro Social fueron evaluadas junto con más de 2 mil 500 instituciones de 32 países, y fueron reconocidos 250 hospitales con mayor desempeño global, detalló.

"La metodología empleada para esta clasificación consideró recomendaciones de profesionales de la salud, métricas de calidad hospitalaria, encuestas sobre experiencia del paciente y datos derivados de instrumentos estandarizados de resultados reportados por los pacientes", explicó en un comunicado.

De acuerdo con el Instituto, en 2026, el modelo incrementó el peso a los parámetros de calidad, seguridad, acreditación hospitalaria e indicadores de experiencia del paciente, ampliando la evaluación de desempeño.

El Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI alcanzó el segundo lugar nacional con un puntaje de 86.70%, mientras que el CMN La Raza que se compone de las UMAE Hospital de Especialidades, Hospital General y Hospital de Gineco Obstetricia se ubicó en el tercer lugar, con 81.28%, detalló el IMSS.

Además, el CMN Siglo XXI se posicionó en el lugar 223 de entre los 250 mejores hospitales del mundo. Este complejo hospitalario brinda atención médica de Tercer Nivel y alberga las Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) de Cardiología, Oncología, Pediatría y Especialidades.