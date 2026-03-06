Diez hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fueron catalogados como de los mejores del mundo en el ranking World's Best Hospitals 2026, elaborado por Newsweek y Statista.Las 10 unidades médicas del Seguro Social fueron evaluadas junto con más de 2 mil 500 instituciones de 32 países, y fueron reconocidos 250 hospitales con mayor desempeño global, detalló."La metodología empleada para esta clasificación consideró recomendaciones de profesionales de la salud, métricas de calidad hospitalaria, encuestas sobre experiencia del paciente y datos derivados de instrumentos estandarizados de resultados reportados por los pacientes", explicó en un comunicado.De acuerdo con el Instituto, en 2026, el modelo incrementó el peso a los parámetros de calidad, seguridad, acreditación hospitalaria e indicadores de experiencia del paciente, ampliando la evaluación de desempeño.El Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI alcanzó el segundo lugar nacional con un puntaje de 86.70%, mientras que el CMN La Raza que se compone de las UMAE Hospital de Especialidades, Hospital General y Hospital de Gineco Obstetricia se ubicó en el tercer lugar, con 81.28%, detalló el IMSS.Además, el CMN Siglo XXI se posicionó en el lugar 223 de entre los 250 mejores hospitales del mundo. Este complejo hospitalario brinda atención médica de Tercer Nivel y alberga las Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) de Cardiología, Oncología, Pediatría y Especialidades.