Esta mañana de viernes 6 de marzo de 2026, la Secretaría de Transporte (Setran) a través de su canal de información Transportes Jalisco, anunció las rutas del transporte público que presentan atrasos en su frecuencia de paso debido al tráfico de vehículos en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

Estas son las rutas que presentan atrasos y las vialidades en las que se presenta tráfico pesado:

Por tráfico intenso sobre Av. López Mateos Sur entre Periférico Sur hasta Av. Camino Real a Colima, las rutas V01, V02, V03 y C01 de la Ruta López Mateos presentan atrasos en su frecuencia de paso, en ambos sentidos.

las de la Ruta López Mateos presentan atrasos en su frecuencia de paso, en ambos sentidos. Debido al tráfico cargado en Av. Adolf Horn desde Av. Real del Valle hasta Periférico Sur, las rutas A18, A19, A20 y A21 de Mi Macro Calzada presentan atrasos en su frecuencia de paso, en ambos sentidos.

las de Mi Macro Calzada presentan atrasos en su frecuencia de paso, en ambos sentidos. Debido a tráfico cargado en Av. 5 de Mayo y calle Libertad , la C02 de Mi Macro Periférico presenta atrasos en su frecuencia de paso por ambos sentidos.

, la de Mi Macro Periférico presenta atrasos en su frecuencia de paso por ambos sentidos. Por tráfico cargado en Carretera a San Sebastián el Grande y calle Calgary, la ruta A05 Vía 2 de Mi Macro Periférico presenta atrasos en su frecuencia de paso en sentido hacia Periférico Sur.

Ante esta situación, las autoridades solicitan tomar el tiempo requerido para llevar a cabo sus traslados y tener paciencia ante los atrasos.

