Ante protesta de plataformas, Aeropuerto de Guadalajara activa traslados internos para pasajeros

Derivado de la protesta que mantienen diversos vehículos de taxis de plataforma en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, el grupo operador de la terminal aeroportuaria dio a conocer que implementó acciones para facilitar el ingreso de las y los pasajeros.

El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) refirió que, como parte de estas medidas, se habilitaron unidades de taxis y camionetas operativas para el traslado hacia la terminal aérea, las cuales operan desde el acceso vial del aeropuerto hasta las instalaciones, con el objetivo de apoyar a los usuarios y agilizar su llegada.

Hasta el momento, señaló, no se han presentado afectaciones en las operaciones aéreas derivadas de las protestas y, con corte a las 17:00 horas, la vialidad de acceso principal continuaba bloqueada .

En este sentido, el GAP recomendó a los pasajeros mantener comunicación con sus aerolíneas sobre el estatus de su vuelo, consultar plataformas de navegación y tráfico en tiempo real para planificar su traslado, así como revisar las redes sociales del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, donde se estará actualizando la situación.

La protesta inició alrededor de las 11:00 horas en las inmediaciones del Estadio Akron, en El Bajío, en Zapopan . Más tarde, los manifestantes se dirigieron en caravana, con la participación de varias decenas de vehículos y motocicletas, hacia el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

De acuerdo con sus convocantes y participantes, la movilización busca visibilizar las inconformidades del sector ante la prohibición de operar en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara; no obstante, esta actividad está restringida por la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Según el artículo 8 de dicha ley, el servicio de autotransporte federal de pasajeros requiere un permiso otorgado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), del cual carecen estas plataformas.

Además, los participantes aseguran que existe una persecución en su contra para impedir que operen en la terminal aeroportuaria, con multas que consideran “excesivas”, al superar los 58 mil pesos.

Ante esta situación, los conductores de plataformas han solicitado una mesa de diálogo con el Gobierno de Jalisco y la SICT , en busca de regularizar su operación conforme a la legislación vigente.

Sin embargo, debido a que el Gobierno de Jalisco ya había intentado dialogar con la autoridad federal sobre este tema —según se anunció a finales de 2025 e inicios de 2026— y no se logró llegar a una determinación que permitiera la operación de las plataformas en el aeropuerto, informó ayer lunes que se avanza en el proyecto de un patio operativo destinado a estos vehículos, a fin de que puedan operar en sus inmediaciones.

Este espacio ya se encuentra en fase de construcción por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) y está ubicado a pocos metros de los accesos a las terminales. Se prevé que los usuarios sean trasladados desde el aeropuerto hasta este punto mediante camionetas, desde donde podrán abordar las unidades de servicio.

SV