Los homicidios en México cayeron un 41% entre septiembre de 2024 y marzo de 2026, los primeros 18 meses de gobierno de la Presidenta, Claudia Sheinbaum, periodo en el que, además, se han incautado más de 500 toneladas de droga, informó este martes 14 de abril el Gabinete de Seguridad con cifras preliminares.

"La reducción es equivalente a 35 homicidios dolosos menos por día respecto a septiembre de 2024 al pasar de 86.9 homicidios promedio diarios a 51.4", señaló Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Asimismo, dijo que el primer trimestre de 2026 es el más bajo de los últimos 11 años al registrar 50.8 homicidios en promedio diario.

Los estados que concentran los homicidios en lo que va de 2026

Marcela Figueroa detalló que siete de los 32 estados en México concentran el 50% de los homicidios en lo que va de 2026: Guanajuato (9.2%), Chihuahua (8.3%), Baja California (8%), Morelos (6.4%), Guerrero (6.3%), Estado de México (6%) y Oaxaca (5.9%).

Destacó que, en Sinaloa, donde desde 2024 se ha vivido una pugna entre grupos criminales, se ha logrado una reducción del 63% en el promedio diario de homicidios, entre junio de 2025 y marzo de 2026.

Por su parte, Sheinbaum destacó la reducción de homicidios en lo que va de su sexenio, al remarcar que "la estrategia está dando resultados".

Bajan delitos de alto impacto en primer trimestre

El Gobierno de México resaltó una disminución generalizada en delitos de alto impacto, en el primer trimestre de 2026, comparado con el mismo periodo de 2025 .

Entre ellos, el feminicidio (-14.9%); lesiones dolosas por arma de fuego (-10.9%); secuestro (-36%); total de robos con violencia (-18.2%); robo de vehículo con violencia (-27%); robo a transportistas (-24.4%); robo a transeúnte (-11.5%); robo a negocio (-14.9%) y la extorsión (-17.7%).

La excepción fue el robo a viviendas que en el mismo periodo se elevó un 2.2 por ciento.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que durante la Administración Sheinbaum han detenido a 49 mil 350 personas por delitos de alto impacto y han incautado casi 500 toneladas de droga, de las cuales 62 toneladas de cocaína fueron decomisadas en altamar.

Indicó, además, que "el Ejército y la Marina han desmantelado 2 mil 330 laboratorios clandestinos para la producción de metanfetaminas, logrando con esto que millones de dosis lleguen a las calles".

Harfuch mencionó que por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum se ha puesto en marcha la escuela para mandos en la Academia Nacional de Seguridad Pública, como parte de la estrategia nacional de seguridad.

Sheinbaum asumió la Presidencia de la República el 1 de octubre de 2024 después del récord de más de 196 mil asesinatos registrados en el sexenio de López Obrador, del mismo partido, Morena, según las estadísticas oficiales.

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