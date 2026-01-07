Miércoles, 07 de Enero 2026

Presentan distintivo Crece para espacios laborales incluyentes

Por: Marck Hernández

La secretaria de Desarrollo Económico, Cindy Blanco, dijo que la estrategia busca mitigar riesgos y beneficiar a las empresas para que cumplan con estándares nacionales e internacionales. EL INFORMADOR / A. NAVARRO

El Gobierno de Jalisco anunció el lanzamiento del distintivo Crece, que busca fomentar espacios empresariales incluyentes para la población en el estado.

Se trata de un distintivo que "acredite" que hay entornos laborales seguros para sectores de la población que enfrentan barreras sistemáticas para acceder a los empleos. Entre estos sectores, están las personas en situación de discapacidad, personas cuidadoras, de la comunidad LGBTI, migrantes y en contexto de movilidad, juventudes, entre otros.

La secretaria de Desarrollo Económico, Cindy Blanco, dijo que la estrategia busca mitigar riesgos y beneficiar a las empresas para que cumplan con estándares nacionales e internacionales.

"Se vuelve una estrategia de mitigación de riesgos empresariales donde se ayudará a que las empresas reduzcan estos riesgos legales y reputacionales que mejoren su clima organizacional y por supuesto, que se pueda cumplir con los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y de diversidad".

La funcionaria estatal mencionó que se emitirá un lineamiento el día 27 de febrero, fecha en la que se darán a conocer los requisitos tanto jurídicos como técnicos para las empresas que quieran participar y poder recibir el distintivo.

Será dirigido a empresas, tanto grandes como pequeñas de todo Jalisco y habrá un equipo técnico por parte de la dependencia estatal para realizar diagnósticos y recomendaciones a la empresa que participe para obtener el distintivo.

Una vez subsanadas las observaciones que puedan hacer los supervisores, habrá otra revisión para verificar si se cumplió o no con los requisitos.

En caso de que se entregue el distintivo, este tendrá vigencia de dos años. 

