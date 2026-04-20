Pablo Lemus destaca liderazgo empresarial de Coparmex Jalisco

El gobernador de Jalisco ratificó la cooperación y el trabajo conjunto con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la entidad.

El mandatario estatal participó en la toma de protesta de la Mesa Directiva que encabezará Luis Arturo Beas Gutiérrez para el periodo 2026-2028, quien sucede en el cargo a Raúl Flores López, en un acto que contó con la presencia de Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de Coparmex.

Lemus Navarro también entregó el premio Trascendencia Empresarial "Carlos Gutiérrez Nieto", a Luis Aranguren Tréllez, Presidente Ejecutivo y CEO de Grupo Arancia, un corporativo que conjunta empresas líderes en el suministro de alimentos y productos de cuidado personal, con alcance nacional e internacional.

En el marco del encuentro Punto Empresarial 2026, el Gobernador del Estado puntualizó que Jalisco se consolida en el liderazgo nacional con récord en la actividad económica, encabezando los principales indicadores de desarrollo económico en el país, como resultado del trabajo de las empresas y la industria local.

"Centrémonos en nuestros objetivos, no nos distraigamos, no permitamos que el ruido político contamine la visión y el objetivo. Concentrémonos en lo que tenemos que hacer, hagamos lo correcto, sigamos concentrándonos en el desarrollo de nuestro estado, en armonía, sin polarización", afirmó el mandatario estatal.

Adelantó que el Gobierno del Estado trabaja en proyectos energéticos como una Planta de Ciclo Combinado con el Gobierno Federal, un proyecto hídrico para el suministro en la ciudad durante los próximos 30 años, así como la inversión en infraestructura para la competitividad.

Sobre la infraestructura en crecimiento, confirmó que el pasado viernes se firmó el convenio con el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), para continuar los trabajos de ampliación de Carretera a Chapala.

Al Consejo Entrante de COPARMEX Jalisco, el Gobernador, Pablo Lemus, refrendó la voluntad del Ejecutivo Estatal para trabajar por la empresa de Jalisco, principalmente las micro y pequeñas empresas.



YC