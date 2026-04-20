Morena impulsa revocación de mandato y cuestiona gestión en Guadalajara

La presidenta del Comité Estatal de Morena en Jalisco, Erika Pérez García, expresó su respaldo a la solicitud de revocación de mandato presentada ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) contra la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, al tiempo que apoyó iniciativas legislativas para modificar las reglas de este mecanismo en la entidad.

Durante una rueda de prensa, la dirigente morenista respaldó la petición promovida por el ciudadano Hugo Lupercio y avaló las propuestas impulsadas por los diputados Itzul Barrera y Leonardo Almaguer, orientadas a facilitar la implementación de la revocación de mandato en Jalisco.

Pérez García defendió esta figura como un instrumento democrático que busca equilibrar la relación entre autoridades y ciudadanía. Recordó que su inclusión en la Constitución se concretó en 2019, durante el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, como parte de una agenda impulsada desde la izquierda.

Cuestionan gestión en Guadalajara

En su posicionamiento, la dirigente estatal lanzó una serie de cuestionamientos sobre la situación actual en Guadalajara y el estado, particularmente en temas como el abasto de agua, el transporte público y la toma de decisiones gubernamentales.

Señaló que, bajo los gobiernos de Movimiento Ciudadano, existe un contraste entre el discurso de modernización y la persistencia de problemas básicos sin resolver, además de incrementos en costos para la ciudadanía sin mejoras tangibles en la calidad de vida.

“La democracia no puede ser pasiva; se construye todos los días con una ciudadanía informada, organizada y participativa” , sostuvo Pérez García, al llamar a la población a involucrarse y ejercer sus derechos.

Lomelí acusa falta de atención a problemas

En el mismo encuentro, el senador por Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, criticó la gestión de los gobiernos de Movimiento Ciudadano en Guadalajara, al asegurar que no escuchan ni atienden las problemáticas de la población, especialmente en rubros como el agua y el transporte público.

El también presidente del consejo político estatal de Morena afirmó que, pese a los recursos destinados a estos sectores, los resultados no han sido los esperados. “Se está pagando más para recibir menos”, expresó.

El legislador federal hizo un llamado al gobierno estatal para que presente acciones concretas ante la crisis del agua

Lomelí señaló que ha habido retrasos en el reconocimiento oficial de problemáticas como la crisis del agua, lo que —dijo— ha derivado en mayores afectaciones para la población, así como presión sobre la infraestructura y un aumento en la incertidumbre entre las familias.

Además, citó cifras de percepción de inseguridad en Guadalajara, que alcanzan el 77.8%, como un indicador de la desconfianza hacia las autoridades.

Exigen acciones y transparencia

El legislador federal hizo un llamado al gobierno estatal para que presente acciones concretas ante la crisis del agua, con metas claras, calendario definido, presupuesto transparente y mecanismos de vigilancia ciudadana.

También planteó la necesidad de revisar el modelo de subsidios al transporte público, con el objetivo de garantizar que los recursos públicos se traduzcan en mejoras reales para los usuarios.

Finalmente, tanto Pérez García como Lomelí coincidieron en que Morena busca posicionarse como una alternativa que —aseguran— mantiene cercanía con la ciudadanía y atención a sus demandas, frente a lo que calificaron como una falta de respuesta por parte de las autoridades actuales.

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YC