En el marco del Día Internacional del Personal de Enfermería, autoridades estatales y municipales reconocieron la labor de este gremio en Jalisco y anunciaron nuevas inversiones que van enfocadas a su profesionalización, creación de plazas y mejora en sus condiciones laborales.

Anuncian inversiones para el sector salud

Durante el evento realizado en el Foro de Arte y Cultura, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó que este 2026 el Estado destinará 386 millones de pesos para procesos de basificación del personal de enfermería, lo que permitiría generar alrededor de 400 nuevas plazas.

El mandatario estatal señaló que también se creó una bolsa de 10 millones de pesos para apoyar la especialización y capacitación del personal de enfermería mediante cursos y programas académicos.

“Por primera vez creamos una bolsa para que ustedes como enfermeras y enfermeros se puedan profesionalizar y puedan ir subiendo en el escalafón y accediendo a mejores sueldos y prestaciones”, afirmó.

El monitoreo de “Jalisco Cómo Vamos” indicó que en 2026 Jalisco reporta una tasa de apenas 1.23 integrantes de personal de enfermería por cada mil habitantes, cifra está muy por debajo del estándar recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 9.2 profesionales por cada mil habitantes para asegurar una cobertura de calidad.

Es por eso que el gobierno estatal, encabezado por Pablo Lemus, redobla esfuerzos para incrementar los profesionales en enfermería mediante la inversión en su preparación y condiciones laborales.

Por su parte, el secretario de Salud Jalisco, Héctor Pérez Gómez, destacó el papel del personal de enfermería en campañas de vacunación y prevención de enfermedades, particularmente durante el reciente brote de sarampión.

El funcionario señaló que en Jalisco se aplicaron alrededor de 3 millones 150 mil vacunas contra esta enfermedad mediante el trabajo de mil 200 brigadas integradas principalmente por personal de enfermería.

“Cuando hablamos de enfermería, hablamos de prevención de enfermedades, cuidado de la salud y promoción de la salud”, expresó.

Durante el evento también se reconoció el papel histórico y humanista de la enfermería moderna, recordando la figura de Florence Nightingale, considerada pionera de esta profesión.

Así se encuentran Jalisco y Guadalajara respecto a cuestiones de enfemería

La directora de Enfermería de la Secretaría de Salud Jalisco, Edith Mujica Chávez, informó que actualmente el estado cuenta con 21 mil 741 enfermeras y enfermeros distribuidos en distintas instituciones de salud públicas.

Asimismo, destacó que Jalisco se convirtió en el primer estado del país en implementar un diplomado de farmacología dirigido específicamente al personal de enfermería.

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En tanto, la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, resaltó la importancia social y humana del gremio.

“Están para mucho más que suministrar medicamento, dan paz, tranquilidad y saben que curar no solo es el cuerpo, sino también el alma”, señaló.

Finalmente, de acuerdo con datos presentados por la alcaldesa durante el evento, el municipio de Guadalajara cuenta con más de 10 mil elementos de enfermería, de los cuales 85 por ciento son mujeres y 78 por ciento son madres de familia.

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OB