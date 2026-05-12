Tus huellas dactilares podrían ser utilizadas para pedir préstamos sin que lo sepas. La Fiscalía del Estado de Jalisco detectó un nuevo fraude en Zapopan donde delincuentes clonan datos biométricos para burlar lectores de huellas y obtener créditos de hasta 35 mil pesos a nombre de otras personas.

El fiscal estatal, Salvador González de los Santos, confirmó en rueda de prensa el arresto de dos hombres en Zapopan (Carlos Alberto "N" y Alberto Alejandro "N") por utilizar este método para tramitar un crédito de 35 mil pesos.

Así funciona el nuevo fraude con huellas clonadas

La Fiscalía de Jalisco encendió las alertas tras detectar un sofisticado esquema de suplantación de identidad que utiliza huellas dactilares falsas para tramitar préstamos en tiendas departamentales e instituciones financieras.

El caso fue identificado recientemente en Zapopan y preocupa a las autoridades debido al nivel técnico utilizado por los delincuentes para engañar sistemas biométricos que normalmente se consideran seguros. De acuerdo con la información compartida por las autoridades, los responsables elaboran moldes de silicón o látex con las huellas dactilares de las víctimas. Posteriormente, colocan esas impresiones falsas sobre sus propios dedos utilizando pegamento común.

El objetivo es engañar al lector biométrico y hacer que el sistema reconozca la identidad de otra persona. Uno de los elementos más importantes del modus operandi es que los delincuentes buscan aprovechar registros ya existentes dentro de las instituciones financieras.

Cuando acuden a solicitar préstamos o créditos en efectivo, aseguran no portar una identificación oficial como la INE o el pasaporte. En su lugar, proponen validar su identidad únicamente mediante el lector de huellas. Si la víctima ya es cliente de la empresa y sus datos biométricos están registrados previamente, el sistema puede reconocer la huella clonada como auténtica y autorizar el préstamo. Las autoridades reportaron casos donde los montos alcanzaron hasta los 35 mil pesos.

Sospechan filtración de bases de datos biométricos

CANVA

Uno de los puntos que más preocupa a la Fiscalía del Estado de Jalisco es el posible origen de la información utilizada por los delincuentes. Las investigaciones apuntan a que las bases de datos biométricos podrían estar siendo obtenidas con ayuda de empleados internos de las propias empresas afectadas.

Esto convertiría el fraude no solamente en un problema tecnológico, sino también en un posible caso de corrupción o filtración de información confidencial.

Además, especialistas en ciberseguridad advierten que los datos biométricos representan información extremadamente sensible debido a que, a diferencia de una contraseña, no pueden modificarse una vez comprometidos.

¿Por qué este fraude es tan delicado?

Los sistemas biométricos fueron creados para ofrecer una capa extra de seguridad en bancos, aplicaciones y procesos financieros. Sin embargo, este caso demuestra que incluso tecnologías como lectores de huellas dactilares pueden ser vulnerables cuando existen fallas de validación o filtraciones internas de información.

A diferencia de otros métodos de robo de identidad, este tipo de fraude resulta especialmente delicado porque las víctimas pueden tardar semanas o incluso meses en descubrir que existe un préstamo registrado a su nombre.

En muchos casos, el problema aparece hasta que consultan el Buró de Crédito o comienzan a recibir llamadas de cobranza.

Recomendaciones para evitar ser víctima

La Fiscalía de Jalisco y expertos en seguridad compartieron varias medidas preventivas para reducir el riesgo de caer en este tipo de fraude.

Las empresas deberían solicitar siempre una identificación oficial física además del reconocimiento biométrico.

La combinación de INE, pasaporte y huella digital reduce considerablemente la posibilidad de suplantación.

Revisar constantemente el Buró de Crédito: Especialistas recomiendan monitorear periódicamente el historial crediticio para detectar movimientos sospechosos, cuentas desconocidas o préstamos no autorizados.

Proteger los datos biométricos: Las autoridades sugieren evitar compartir huellas dactilares o información sensible en sitios, aplicaciones o servicios no oficiales. Aunque muchas plataformas utilizan biometría como medida de seguridad, es importante verificar siempre que se trate de instituciones legítimas.

Reportar cualquier irregularidad

Si una persona detecta créditos no reconocidos o movimientos extraños relacionados con su identidad financiera, puede acudir ante la Fiscalía de Jalisco y consultar canales oficiales del Buró de Crédito.

Puntos clave sobre el fraude detectado en Zapopan

Aunque tecnologías como reconocimiento facial, huellas dactilares y validaciones digitales se promocionan como métodos avanzados de protección, especialistas recuerdan que ningún sistema es completamente inmune al fraude.

Por ello, las autoridades insisten en que tanto empresas como usuarios deben reforzar medidas de seguridad y mantener vigilancia constante sobre sus movimientos financieros. En un contexto donde el robo de identidad evoluciona cada vez más rápido, el mayor riesgo podría ser confiar demasiado en herramientas que parecían imposibles de vulnerar.

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