El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha confirmado lo que miles de tapatíos esperaban con ansias: la inminente llegada de precipitaciones al Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) para mañana, miércoles 13 de mayo de 2026. Después de una intensa ola de calor que marcó los primeros días del mes, el pronóstico del tiempo promete un cambio significativo en las condiciones atmosféricas de la región occidente del país.

Este fenómeno meteorológico se debe a la presencia de canales de baja presión que se encuentran extendidos sobre el interior de la República Mexicana. Estos sistemas, en constante interacción con el fuerte ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, generarán el escenario perfecto para el desarrollo de tormentas aisladas en diversas zonas del estado de Jalisco.

Aunque el calor extremo no desaparecerá por completo de forma inmediata, la sensación térmica será mucho más agradable gracias a la densa nubosidad que cubrirá el cielo tapatío desde muy tempranas horas de la mañana.

¿A qué hora exacta comenzará a llover en la ciudad?

De acuerdo con los modelos predictivos de plataformas meteorológicas especializadas como Meteored y los reportes oficiales emitidos por la Conagua, las probabilidades de lluvia alcanzarán hasta un 65% durante la jornada de mañana.

Históricamente, y según los patrones climáticos típicos de esta temporada de transición primaveral, las precipitaciones suelen presentarse con mucha mayor fuerza durante la tarde y la noche. Se espera que las primeras gotas comiencen a caer a partir de las 17:00 horas, intensificándose hacia las 20:00 horas en distintos puntos.

A pesar de la inminente llegada de las lluvias, los termómetros locales no registrarán una caída drástica que obligue a sacar abrigos pesados. La temperatura máxima pronosticada para mañana miércoles rondará los 30°C durante el punto más caluroso del mediodía, mientras que la mínima descenderá a los 18°C o 20°C durante la noche y la madrugada del jueves.

Estos son los municipios más afectados y posibles rachas de viento

El pronóstico detallado advierte que municipios aledaños como Zapopan y San Pedro Tlaquepaque también experimentarán estas mismas condiciones inestables a lo largo del día. En algunas áreas más despejadas o altas de la ciudad, las tormentas vespertinas podrían estar acompañadas de fuertes descargas eléctricas y rachas de viento que fácilmente superarían los 40 kilómetros por hora.

Por ello, las autoridades locales de Protección Civil recomiendan a toda la población mantenerse alerta a la reducción de visibilidad en vialidades de tránsito rápido como el Periférico o la avenida López Mateos.

Es fundamental recordar que el clima primaveral en esta ciudad puede llegar a ser sumamente impredecible y cambiante en cuestión de minutos. Te invitamos a mantenerte siempre bien informado a través de las actualizaciones constantes y verificadas de esta casa editorial.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN y Meteored.

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AO