Pablo Lemus afirma que detenido por abuso a una menor sí es el reportado en videos

Luego de que se dieran a conocer las fotografías del hombre detenido en la colonia Tetlán, en Guadalajara, señalado de abusar sexualmente de una menor al tocarla indebidamente en una tienda de abarrotes de la colonia Santa Elena de la Cruz , diversos usuarios afirmaron que no se trataba de la misma persona que aparecía en las imágenes generadas por inteligencia artificial que se compartieron en chats vecinales y en redes sociales, y que tampoco se asemejaba al sujeto del video acusatorio.

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Sin embargo, el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, afirmó que sí se trata del señalado, quien ya se encuentra en espera de su audiencia de vinculación a proceso luego de su detención, concretada el pasado fin de semana tras diversas investigaciones de campo y dos cateos realizados por autoridades estatales.

Lemus descarta dudas sobre identidad del hombre detenido en Tetlán

"Está confirmado que es el mismo personaje. Muchas veces, por las medidas que nos obligan a tapar cierta parte del rostro de los sujetos que se detienen, pueden causar, digamos, estas dudas, pero está plenamente identificado", aseveró en entrevista el mandatario estatal.

Lemus Navarro afirmó que las investigaciones permitieron confirmar en su totalidad que el hombre detenido es quien aparece en el video difundido en redes sociales realizando tocamientos contra la menor dentro de la tienda de abarrotes, añadiendo que desde el momento en que el caso comenzó a viralizarse se desplegó un operativo de búsqueda para localizarlo y proceder con su captura.

"Es el mismo sujeto que aparece haciendo estos tocamientos a esta niña en la tienda de abarrotes, el que tenemos detenido. Completamente confirmado. Y miren, otra vez, para nosotros lo más importante es la defensa de nuestras niñas y niños. No vamos a permitir absolutamente ningún abuso", afirmó.

Autoridades estatales realizaron operativo para lograr la captura del señalado

Lemus Navarro mencionó que el caso generó una movilización inmediata de las autoridades estatales debido a la indignación provocada entre la población, particularmente tras la circulación del video en chats vecinales y plataformas digitales. Añadió que en Jalisco se mantendrá una postura firme contra quienes cometan agresiones sexuales contra menores de edad.

"Cuando se viralizó esta situación durante el fin de semana a través de redes sociales, con este video de la tiendita de abarrotes, implementamos el operativo de búsqueda y dimos con ‘El chupón’, creo que le dicen, y él va a tener que pasar un muy buen rato en la cárcel", dijo.

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Así, una vez más el Gobernador de Jalisco reiteró que su administración continuará actuando ante cualquier caso de violencia o abuso cometido contra niñas y niño s, y aseguró que no se permitirá impunidad en este tipo de hechos.

"No vamos a permitir que estos pervertidos, que estos degenerados atenten contra nuestras niñas y niños, porque en Jalisco cuidamos a nuestras niñas y niños", finalizó Lemus Navarro.

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