Jalisco entrega espacios a FIFA por el Mundial 2026: cuáles son y desde cuándo

A poco menos de un mes del primer silbatazo inicial del Mundial 2026, la FIFA ha solicitado a todas sus sedes comenzar a ceder los espacios en los que se celebrará la máxima competición de futbol varonil a nivel de selecciones. Por supuesto, esto incluye los estadios en los que se realizarán los partidos; sin embargo, estos inmuebles no son los únicos que afectan la celebración deportiva.

En ese sentido, el Gobierno de Jalisco ya comenzó el proceso de transición para cumplir con los acuerdos internacionales para albergar el Mundial 2026. Las medidas incluyen protocolos logísticos de alta seguridad que garanticen el esparcimiento, la protección integral y la correcta operación de todos los eventos masivos durante las próximas semanas. A continuación te enlistamos un par de espacios que ya han cambiado su disposición rumbo al torneo de la FIFA.

Estacionamiento de los Tres Poderes en Plaza Liberación

El primer gran espacio transferido formalmente al organismo internacional es el amplio estacionamiento subterráneo de los Tres Poderes, ubicado justo debajo de la icónica Plaza Liberación, en pleno Centro Histórico de Guadalajara, el cual ya se encuentra bajo la administración de los organizadores del torneo para el uso del Fan Fest del Mundial.

Se espera que el evento masivo gratuito reúna a miles de aficionados nacionales y extranjeros durante los días de intensa competencia internacional, proyectando la cultura local al mundo entero.

La entrega anticipada de este punto neurálgico significa que los ciudadanos, comerciantes y turistas experimentarán cambios en la movilidad del primer cuadro de la ciudad durante la celebración del torneo, por lo que las autoridades y el propio estacionamiento piden planificar sus rutas e itinerarios para evitar contratiempos.

Mismo caso para los estacionamientos en Plaza Fundadores, Teatro Degollado y Hospicio Cabañas, los cuales tendrán servicios limitados respecto a su capacidad normal. Los cuatro fueron entregados desde el día de ayer.

Te puede interesar: Actualizan estado de salud de Bonnie Tyler tras entrar en coma

La "última milla" del Estadio Guadalajara

El segundo espacio fundamental que entra en esta rigurosa fase de transición operativa es el perímetro conocido técnicamente como la "última milla", que abarca una circunferencia exacta de un kilómetro alrededor del Estadio Guadalajara, como se llamará al Estadio AKRON durante el Mundial 2026, la gran sede oficial donde se disputarán los emocionantes partidos mundialistas en tierras tapatías, que ya no estará disponible a partir de mañana.

Las autoridades estatales y los comités organizadores locales explicaron detalladamente que entregar todas las instalaciones aledañas al coloso de la avenida Vallarta es un requisito para que la FIFA instale sus sofisticados anillos de seguridad, zonas de hospitalidad VIP y controles de acceso peatonal, garantizando así una experiencia de primer nivel para todos los asistentes.

Durante los esperados juegos mundialistas, este extenso polígono de un kilómetro estará revisado para garantizar la seguridad para aquellas personas que asistan a esta experiencia única.

También lee: Jamiroquai regresa a México con fecha en la Arena Guadalajara

El impacto directo en las Chivas y la Liga MX

La toma de posesión del majestuoso inmueble deportivo por parte de las autoridades internacionales ha generado que Chivas regrese al Estadio Jalisco para disputar la semifinal del Clausura 2026 frente a Cruz Azul.

Con ello, el Guadalajara deberá desplazarse unos kilómetros luego de que el Estadio Guadalajara ya solo espere la reactivación a partir del Mundial. Incluso, en una potencial final, Chivas debería buscar una opción fuera del AKRON para buscar su título número trece.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB