Detienen a hombre con presunto crystal; era investigado por agredir a su hija de 8 años

Policías de Guadalajara detuvieron a un hombre señalado por presuntamente agredir a su hija de ocho años, luego de que fuera sorprendido consumiendo aparente droga crystal en calles de la colonia Arboledas del Sur.

De acuerdo con la información de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, la detención ocurrió en el cruce de Copal y avenida de los Ahuehuetes, donde elementos municipales realizaban un recorrido de vigilancia cuando observaron a un sujeto fumando una sustancia con las características del crystal mediante una pipa.

Los oficiales le marcaron el alto; sin embargo, el hombre reaccionó de forma agresiva, por lo que fue asegurado por los elementos de seguridad.

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Tras una revisión, los elementos policiacos localizaron entre las pertenencias del detenido un envoltorio con una sustancia con las características del crystal.

De acuerdo con los reportes del observatorio Jalisco Cómo Vamos, de cada 10 detenciones por posesión de droga en la Zona Metropolitana de Guadalajara, aproximadamente el 70% son por metanfetamina (crystal) y el 25% por marihuana.

El detenido fue identificado como José de Jesús “N”, de 36 años de edad, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía del Estado para continuar con las investigaciones correspondientes.

El detenido, señalado por presuntamente agredir a su hija

Al ser verificada la información de la persona detenida por parte de las autoridades municipales, se detectó que coincidía con las características del hombre señalado por una agresión ocurrida días atrás en la comunidad La Industrial, donde una niña de ocho años llegó lesionada a pedir ayuda a una tienda.

Asimismo, según el reporte, la menor presentaba una herida en la cabeza y señaló que su padre la había golpeado con un palo de escoba.

Tras este hecho, policías municipales le brindaron atención inmediata a la niña y dieron aviso al Ministerio Público especializado en atención a menores para iniciar una carpeta de investigación.

Además, personal de la Unidad de Intervención Primaria y Atención a Víctimas (UIPAV) le otorgó acompañamiento psicológico a la menor de edad.

Al cierre de 2025, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA) de Jalisco registró más de 4 mil 100 reportes por maltrato infantil, lo que equivale a un promedio de casi 20 denuncias diarias.

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MB