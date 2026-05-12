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¿Habrá lluvia HOY en Guadalajara esta noche? Este es el pronóstico

Para este martes 12 de mayo se prevé lluvia en Guadalajara en algunos horarios con probabilidad de tormenta en ciertas zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG)

Por: El Informador

Para este martes 12 de mayo se prevé lluvia en Guadalajara. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Para este martes 12 de mayo se prevé lluvia en Guadalajara. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El clima del país ha experimentado variaciones drásticas durante los últimos días, y la jornada de hoy no será la excepción a esta tendencia meteorológica. Este martes 12 de mayo de 2026, el país registrará marcados contrastes atmosféricos que afectarán de manera distinta a cada región, incluyendo en algunas zonas del Área Metropolitana de Guadalajara con el 80 % de probabilidad. 

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De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevén lluvias puntuales fuertes en Jalisco con chubascos puntuales fuertes de 25 a 50 mm. 

Clima en Guadalajara hoy 12 de mayo por la noche

Para este martes 12 de mayo se prevé lluvia en Guadalajara a las 14:00 horas con 80 % de probabilidad de tormenta y a las 17:00 horas lluvia débil con probabilidad de 80 por ciento. ¿Lloverá en la noche? Te decimos el pronóstico de acuerdo al portal oficial de Meteored. 

Hora Temperatura Se pronostica
19:00 horas 20 grados Celsius Lluvia débil
20:00 horas 20 grados Celsius Lluvia débil
21:00 horas 19 grados Celsius Lluvia débil
22:00 horas 19 grados Celsius Lluvia débil
23:00 horas 19 grados Celsius Lluvia débil
24:00 horas 19 grados Celsius Lluvia débil

Recuerda que a partir de las 21:00 horas, el cielo permanecerá mayormente nublado, pero con un riesgo mucho menor de precipitación.

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Clima en Jalisco esta semana

Para esta semana del 12 al 17 de mayo, Jalisco seguirá combinando calor fuerte con tormentas dispersas y episodios de lluvia intensa hacia zonas montañosas. En varios sectores todavía se alcanzarán temperaturas de 35 a 45 grados Celsius. 

Con información de Meteores y el Sistema Meteorológico Nacional (SMN). 

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