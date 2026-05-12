El clima del país ha experimentado variaciones drásticas durante los últimos días, y la jornada de hoy no será la excepción a esta tendencia meteorológica. Este martes 12 de mayo de 2026, el país registrará marcados contrastes atmosféricos que afectarán de manera distinta a cada región, incluyendo en algunas zonas del Área Metropolitana de Guadalajara con el 80 % de probabilidad. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevén lluvias puntuales fuertes en Jalisco con chubascos puntuales fuertes de 25 a 50 mm. Para este martes 12 de mayo se prevé lluvia en Guadalajara a las 14:00 horas con 80 % de probabilidad de tormenta y a las 17:00 horas lluvia débil con probabilidad de 80 por ciento. ¿Lloverá en la noche? Te decimos el pronóstico de acuerdo al portal oficial de Meteored. Recuerda que a partir de las 21:00 horas, el cielo permanecerá mayormente nublado, pero con un riesgo mucho menor de precipitación.Para esta semana del 12 al 17 de mayo, Jalisco seguirá combinando calor fuerte con tormentas dispersas y episodios de lluvia intensa hacia zonas montañosas. En varios sectores todavía se alcanzarán temperaturas de 35 a 45 grados Celsius. Con información de Meteores y el Sistema Meteorológico Nacional (SMN). * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS