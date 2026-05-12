Este martes 12 de mayo se reportó la caída de un árbol en la Rotonda de las y los Jaliscienses Ilustres, en el Centro de Guadalajara, lo que provocó el cierre temporal de la calle Independencia a la altura de Liceo, mientras se realizan trabajos de limpieza y retiro.La caída del árbol ocurrió en el cruce de Paseo Alcalde e Independencia, lo que generó afectaciones a la circulación. Las autoridades municipales solicitaron a la población tomar precauciones y utilizar rutas alternas.La caída del árbol alcanzó a dos vehículos que se encontraban estacionados en la zona, los cuales presentaron daños. Sin embargo, no se reportaron personas lesionadas por el incidente.Al sitio acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, quienes iniciaron labores para retirar el árbol caído, además de asegurar la zona para evitar riesgos a los peatones y automovilistas.En el operativo también participan elementos de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, personal de Servicios Públicos Municipales, Servicios Médicos y la Dirección de Movilidad, quienes coordinaron las acciones para la gestión del flujo vehicular. Las autoridades mantienen cerrado de manera parcial el tramo de la calle Independencia, mientras continúan los trabajos para liberar completamente la vialidad y restablecer la circulación normal en la zona.El colapso de este árbol no es un hecho aislado; en Guadalajara, la Dirección de Manejo de Arbolado en Guadalajara ha identificado más de 2 mil 500 árboles con riesgo de caída debido a plagas y falta de cuidado, problema que, según la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCyBJ), en el último temporal de lluvias dejó un saldo de más de 800 incidentes y daños en infraestructura y vehículos.De acuerdo con el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA), el 70% de los ejemplares en el Centro Histórico presentan algún grado de enfermedad o debilidad estructural.Se espera que en las próximas horas esta vialidad quede completamente restablecida, una vez concluyan las labores de retiro del árbol y limpieza del área afectada.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF