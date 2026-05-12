Este martes 12 de mayo se reportó la caída de un árbol en la Rotonda de las y los Jaliscienses Ilustres, en el Centro de Guadalajara, lo que provocó el cierre temporal de la calle Independencia a la altura de Liceo, mientras se realizan trabajos de limpieza y retiro.

Cierran calles para retirar el árbol caído en la Rotonda

La caída del árbol ocurrió en el cruce de Paseo Alcalde e Independencia, lo que generó afectaciones a la circulación. Las autoridades municipales solicitaron a la población tomar precauciones y utilizar rutas alternas.

La caída del árbol alcanzó a dos vehículos que se encontraban estacionados en la zona, los cuales presentaron daños. Sin embargo, no se reportaron personas lesionadas por el incidente.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, quienes iniciaron labores para retirar el árbol caído, además de asegurar la zona para evitar riesgos a los peatones y automovilistas.

En el operativo también participan elementos de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, personal de Servicios Públicos Municipales, Servicios Médicos y la Dirección de Movilidad, quienes coordinaron las acciones para la gestión del flujo vehicular.

ESPECIAL / Gobierno de Guadalajara

Las autoridades mantienen cerrado de manera parcial el tramo de la calle Independencia, mientras continúan los trabajos para liberar completamente la vialidad y restablecer la circulación normal en la zona.

Identifican más de 2 mil 500 árboles con riesgo de caída en Guadalajara

El colapso de este árbol no es un hecho aislado; en Guadalajara, la Dirección de Manejo de Arbolado en Guadalajara ha identificado más de 2 mil 500 árboles con riesgo de caída debido a plagas y falta de cuidado, problema que, según la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCyBJ), en el último temporal de lluvias dejó un saldo de más de 800 incidentes y daños en infraestructura y vehículos.

De acuerdo con el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA), el 70% de los ejemplares en el Centro Histórico presentan algún grado de enfermedad o debilidad estructural.

Se espera que en las próximas horas esta vialidad quede completamente restablecida, una vez concluyan las labores de retiro del árbol y limpieza del área afectada.

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