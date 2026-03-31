Anoche el Gobierno de Jalisco, a través de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ), desplegó un contingente especializado del Grupo USAR (Búsqueda y Rescate Urbano) al estado de Sinaloa, para apoyar las labores de búsqueda y rescate en la mina Santa Fe, ubicada en el municipio de El Rosario, donde permanecen tres trabajadores atrapados.

La movilización, dijo la UEPCBJ, responde a una solicitud directa del Gobierno Federal y forma parte de la coordinación interinstitucional para atender esta emergencia. Se prevé que el contingente esté arribando a la mina durante la mañana de este martes para integrarse de inmediato a la operación.

El contingente está integrado por 40 oficiales de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, Guadalajara, Zapopan y El Grullo, con capacidades en ingeniería estructural, rescate técnico, binomios caninos, gestión de emergencias y comunicaciones operativas, además de equipo y herramienta especializada.

El apoyo fue comunicado por la UEPCBJ

Previo a su salida, informó la UEPCBJ en un comunicado, se realizó una reunión informativa encabezada por el Comandante Sergio Ramírez López, junto con la Comandante Jenny de la Torre, Coordinadora Municipal de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y Bomberos Guadalajara, y el Comandante Mario Espinosa Ceballos, Coordinador Municipal de Protección Civil y Bomberos Zapopan, quienes dirigieron un mensaje a las y los rescatistas, deseándoles éxito y reconociendo su compromiso, entrega y vocación de servicio en esta misión.

Además, se les realizaron diversas revisiones médicas para garantizar que los elementos se encuentran en buenas condiciones de salud para apoyar a las tareas de rescate.

La Fuerza de Tarea cuenta con autonomía logística para operar entre una y dos semanas, lo que permitirá sostener labores continuas conforme lo requiera la operación.

"Con esta acción, Jalisco refrenda su compromiso con la solidaridad, la coordinación institucional y el apoyo a la población, incluso más allá de sus fronteras", finalizó la UEPCBJ en el comunicado.

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Tres mineros continúan atrapados en la mina Santa Fe

Fue el miércoles cuando cuatro mineros quedaron atrapados dentro de la mina Santa Fe, ubicada en el municipio de El Rosario. Tras 100 horas bajo tierra y distintas labores de rescate, cuerpos de emergencia pudieron rescatar con vida a uno de ellos, pero tres más continúan atrapados, por lo que se solicitó el apoyo de distintos elementos a nivel nacional para coadyuvar en los trabajos en busca de extraer lo antes posible al resto de mineros.

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OB