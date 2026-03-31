El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para este martes 31 de marzo un clima mayormente soleado en la capital de Jalisco. Las temperaturas máximas podrían alcanzar los 27°C durante la tarde, contrastando con las mínimas de 12°C registradas por la mañana, luego de las lluvias que afectaron al Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) la jornada de ayer lunes. Este contraste térmico, aunque no es tan común en años recientes, es un sello típico del inicio de la primavera tapatía, ya que durante las primeras semanas tras el inicio de la estación, el ambiente obliga a las personas a salir abrigadas a primera hora y buscar la sombra horas después.

La historia nos enseña que la transición hacia el estiaje puede traer sorpresas mayúsculas, como las condiciones que se han presentado en los últimos días y que han llevado a las conversaciones entre personas que dicen que no es normal que llueva en Semana Santa. Sin embargo, en la memoria quedan pocos recuerdos de que algo similar ocurrió hace diez años, exactamente el 9 de marzo de 2016, cuando una tormenta invernal extrema azotó gran parte de México. El fenómeno generó aquella vez vientos sostenidos de hasta 100 km/h, un ambiente gélido y una caída de aguanieve que dejó a los habitantes del AMG, pero sobre todo a los de Zapopan, completamente atónitos.

La histórica noche de marzo en que el Estadio AKRON se vistió de blanco por el aguanieve

Durante aquella noche que rompió por completo la normalidad, el occidente de la ciudad fue el epicentro de este capricho climático. Mientras se disputaba un partido de la Copa MX entre Chivas y Dorados, el Estadio Chivas (hoy Estadio AKRON y durante el Mundial 2026 Estadio Guadalajara) se cubrió de una capa blanca. Las redes sociales se inundaron rápidamente de fotografías, donde los usuarios confirmaban con asombro el inusual y hermoso escenario invernal en tierras tapatías. Incluso las cuentas oficiales de EL INFORMADOR dieron cuenta de ello.

IMAGO7

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El clima de aquella vez ocasionó que, en el cruce entre avenida Colón y la calle Reyes Católicos, un árbol cayera encima de un automóvil y falleciera una tripulante; las ramas dañaron el cableado que alimenta a los vagones de la Línea 1 del Tren Ligero, por lo que el servicio de la estación Urdaneta se interrumpió.

EL INFORMADOR

La energía eléctrica se vio afectada en diferentes zonas como en Circunvalación y la Calzada Independencia; fallaron los semáforos de las avenidas Patria y Tepeyac, Patria y Guadalupe y la Calzada y Sierra Morena; el aire tumbó otro árbol que obstruyó los carriles del Macrobús.

Aunque los registros oficiales indican que la última nevada real ocurrió el 13 de diciembre de 1997, el aguanieve de 2016 recuerda que, pese al paso del tiempo y al calentamiento global que nos ha acostumbrado al calor, el clima de Guadalajara siempre encontrará la forma de sorprender, ya sea con un calor sofocante o un frío repentino, por lo que vale la pena mantenerse atento a los pronósticos oficiales.

Lee la nota original de esa caída de aguanieve: Sorprende aguanieve en la ciudad; registran nevada en 15 municipios

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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