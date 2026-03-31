El día de ayer, la cuenta oficial de Protección Civil y Bomberos GDL en Facebook compartió una historia que recibió mucha interacción en agradecimiento de parte de usuarios de dicha red social. Elementos de la Base 3 de la Coordinación Municipal de Gestión Integral del Riesgo, Protección Civil y Bomberos Guadalajara lograron el rescate de un perrito atrapado en el canal ubicado sobre la calle Luis Covarrubias, en su cruce con Guillermo Vaca, en la colonia Nueva Patria.

A la llegada de los elementos a la ubicación del reporte, pudieron visualizar a un canino de raza criolla dentro del canal, el cual presentaba un nivel de agua aproximado de 40 cm. Ante ello, el personal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara utilizó una escalera doble para descender, con arnés, hasta la ubicación del perro y lograrlo asegurar sin lastimarlo.

Una vez en el interior del canal, los elementos aseguraron al perro y lo extrajeron de manera segura hasta poder ponerlo fuera del espacio. Posteriormente, el canino tuvo que ser descontaminado con agua y jabón luego de que el canal presentase características de estancamiento con colores verdosos y presencia de agua contaminada y aceite.

Vecinos del canal que estuvieron atentos al rescate del perrito le ofrecieron alimento y agua para su recuperación completa.

Con este tipo de acciones, Protección Civil y Bomberos GDL refrenda su interés de salvaguardar todas las vidas del municipio y otorgar ayuda incluso a aquellos que no pueden solicitarla. Como mencionamos, la acción fue ampliamente agradecida en redes sociales de la coordinación.

Aquí el video del rescate del perro en canal de Nueva Patria

Perro rescatado por Bomberos de Guadalajara en canal de colonia Nueva Patria. ESPECIAL / FACEBOOK Protección Civil y Bomberos GDL

¿Cómo contactar a Bomberos de Guadalajara?

Si requieres contactar a Protección Civil y Bomberos de Guadalajara para reportar un incidente como este o cualquier otro relacionado con incendios, animales en peligro o choques automovilísticos que resulten en personas prensadas, puedes hacerlo a través del número global de emergencias (911) o comunicarte al teléfono 33 1201 7700.

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OB