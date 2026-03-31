De acuerdo con la Asociación de Parques Industriales del Estado de Jalisco (APIEJ), durante 2025 se colocaron 670 mil metros cuadrados, una cantidad mayor comparada con los 540 mil metros cuadrados que se absorbieron en el 2024.

La absorción registrada el año pasado representó una inversión de entre 500 a 600 millones de dólares. Esta inversión contempló la infraestructura de los parques industriales y la adquisición de la tierra pero, no incluye las adecuaciones y la inversión que realiza cada empresa.

En entrevista, Bruno Martínez, presidente de APIEJ, explicó que este año se prevén colocar alrededor de 500 a 600 mil metros. Abundó que, actualmente . se construyen más de 834 mil metros cuadrados, esto implica una inversión cercana a los 600 millones de dólares.

"El primer semestre ha estado con mucha cautela por la negociación del T-MEC, el Mundial, el conflicto en Medio Oriente pero creo que a partir de la segunda mitad del año va a subir bastante y prevemos un 2027 que será de mucho crecimiento", afirmó.

La absorción del año pasado contrasta con lo que se colocaba a inicios del sexenio pasado cuando se absorbían apenas 200 mil metros cuadrados anualmente.

"Yo creo que este año, benefició que fueron cierres muy grandes, hubo cierres logísticos que tiene que ver con este clúster de logística que se está formando en Jalisco y que está creciendo mucho", explicó Martínez.

De acuerdo con el directivo, la mayor parte de la colocación se dio en empresas de logística seguido de manufactura ligera como alta tecnología, dispositivos médicos, autopartes, farmacéutica, entre otros.

"La parte de logística es mucho más sencillo de absorber porque no requiere tantas adecuaciones pero no quiere decir que sea fácil, pero es menos complicado que la manufactura ligera", detalló.

El dirigente de la APIEJ explicó que a diferencia de otros estados como Nuevo León, Baja California y Chihuahua, que están enfocados a la industria metalmecánica y automotriz, en Jalisco la diversidad de sectores fue lo que benefició que el año pasado fuera positivo.

"Esos fueron sectores que más le ha pegado la administración del presidente, Donald Trump y eso hizo que se frenara la colocación en esos estados. En Jalisco el hecho de estar diversificados nos benefició", precisó.

Finalmente Bruno Martínez comentó que el reto para el sector en los próximos años es contar con la oferta necesaria de espacios construidos, energía, agua y disponibilidad de tierra a precios accesibles.

"Está pasando que llegan requerimientos y lo necesitan para los próximos cuatro meses, entonces no los tenemos disponibles, obviamente también hay requerimientos de energía, de agua, entre otros temas", concluyó.

Este martes será presentada en Casa Jalisco la expectativa de inversión y proyección de crecimiento del sector para 2026.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

