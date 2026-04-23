GDLuz regresa al Centro Histórico de la ciudad a partir de hoy 23 de abril con espectáculos imperdibles que abarcarán varias calles del corazón tapatío impactando la movilidad vehicular y peatonal durante varios días.

El evento, que se ha consolidado como uno de los atractivos culturales más importantes de la ciudad, obliga a implementar operativos especiales de tránsito y a habilitar rutas alternas para reducir afectaciones.

De acuerdo con el mapa oficial difundido por el Gobierno de Guadalajara, los cierres abarcan principalmente avenidas clave como Juárez, Hidalgo, Alcalde y zonas cercanas a Plaza de Armas y el corredor cultural donde se instalan las atracciones lumínicas.

¿Cuáles son los cierres viales que habrá durante el GDLUZ 2026?

Las restricciones viales estarán vigentes del 23 al 26 de abril, en un horario de 16:30 a 00:00 horas. Durante este periodo, el acceso vehicular al polígono central estará limitado, aunque se habilitan puntos específicos de ingreso y salida controlados.

Las vialidades afectadas incluyen el tramo comprendido entre Juan Manuel y avenida Juárez, con extensión hacia el área del Hospicio Cabañas, además de bloqueos hacia el poniente hasta la zona de González Ortega. A esto se suman cierres parciales en calles cercanas y la instalación de filtros peatonales para regular el flujo de visitantes.

FACEBOOK/GOBIERNO DE GUADALAJARA

Rutas alternas recomendadas

Para evitar congestionamientos, se han establecido diversas rutas alternas que permitirán a los automovilistas rodear el área intervenida:

Calzada Independencia y Avenida Federalismo funcionan como ejes principales para desplazamientos norte-sur.

Avenida Revolución y Niños Héroes son opciones viables para cruces oriente-poniente.

Avenida La Paz y Garibaldi también se mantienen como alternativas para quienes buscan evitar el primer cuadro.

Estas vías han sido señaladas como corredores estratégicos para desahogar el tráfico, por lo que autoridades recomiendan priorizarlas en trayectos habituales.

Recomendaciones para la ciudadanía

Ante este escenario, autoridades municipales sugieren:

* Planificar rutas con anticipación

* Utilizar transporte público o alternativas de movilidad

* Evitar circular por el Centro en horarios de mayor afluencia

* Atender indicaciones de agentes de tránsito

El objetivo es reducir complicaciones tanto para asistentes al festival como para quienes transitan por la zona por motivos laborales o personales.

Un festival que convierte la ciudad en escenario

Desde su arranque en 2017, GDLuz ha reunido a millones de asistentes y se ha posicionado como un referente cultural y turístico en Guadalajara, al ofrecer una experiencia gratuita que integra arte, innovación y espacio público.

GDLuz se ha caracterizado por intervenir el espacio público con tecnología de iluminación de gran escala. A lo largo de sus ediciones, el festival ha integrado mapping sobre edificios históricos, esculturas lumínicas y experiencias inmersivas que invitan a recorrer el primer cuadro de Guadalajara de una forma distinta.

El circuito se instala en puntos emblemáticos del Centro Histórico, donde plazas, avenidas y monumentos se transforman en estaciones temáticas. La experiencia está diseñada para realizarse a pie, en un trayecto continuo que permite a los asistentes interactuar con las distintas piezas artísticas.

Horarios de los espectáculos principales

Según el programa oficial, las actividades se concentrarán entre las 19:30 y las 23:00 horas, con funciones repetidas durante la noche para permitir que un mayor número de personas disfrute de cada montaje.

Entre las atracciones principales se encuentran:

Videomapping en la Catedral

Proyecciones sobre la fachada en horarios de 20:00, 21:00 y 22:00 horas, con funciones iniciales desde las 19:00 en algunos días.

Espectáculo multimedia en Plaza Liberación

Show que combina iluminación, sonido y efectos visuales, con funciones a las 20:00, 21:00 y 22:00 horas, además de una primera presentación a las 19:00.

Show “Kopalli” en el Hospicio Cabañas

Uno de los actos centrales, con presentaciones cada hora a partir de las 20:00, sumando también una función inicial a las 19:00.

Zona Neón y DJ en Plaza de Armas

Ambiente musical continuo desde las 19:30 hasta las 22:30 horas, con sesiones periódicas.

Bandas en vivo en Paseo Fundadores

Conciertos que arrancan a las 19:30 y se desarrollan a lo largo de la noche.

Asimismo, el festival incluirá instalaciones luminosas permanentes —como túneles, figuras y espacios interactivos— disponibles durante todo el horario del evento en distintos puntos del circuito.

YC