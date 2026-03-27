Exploremos al estilo Jalisco: en qué consiste la apuesta por el turismo deportivo

En el Palacio de Gobierno de Jalisco se realizó la mañana de este miércoles la conferencia titulada “Exploremos al estilo Jalisco | Downhill Puerto Vallarta”, un encuentro en el que autoridades estatales y representantes de los sectores turístico y deportivo dieron a conocer una estrategia enfocada en impulsar el turismo como un factor clave para el bienestar social y la proyección internacional del estado.

El evento fue encabezado por la titular de Turismo, Michelle Fridman Hirsch, junto con Ernesto Rivas Butcher y Rocío Lancaster Jones Granada. Durante la presentación, que reunió a medios de comunicación, figuras del ámbito público y atletas, se dieron a conocer dos iniciativas principales: el programa social “Exploremos al estilo Jalisco” y la próxima edición del evento deportivo Down Puerto Vallarta 2026.

Exploremos al estilo Jalisco

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En su participación, Lancaster detalló que “Exploremos al estilo Jalisco” busca ampliar el acceso al turismo dentro del estado, promoviendo experiencias culturales, naturales y recreativas para un mayor número de familias. La propuesta contempla recorridos por Pueblos Mágicos, playas y otros destinos representativos, con el objetivo de fomentar la inclusión, fortalecer la convivencia y valorar el patrimonio local, posicionando al turismo como una herramienta de desarrollo social.

Por su parte, la titular de Turismo señaló que Jalisco atraviesa una etapa relevante en su posicionamiento global, respaldada por una agenda sólida de eventos internacionales en distintos ámbitos, como la gastronomía, la cultura, el deporte y el entretenimiento, lo que refuerza su identidad como uno de los destinos más activos del país.

Down Puerto Vallarta 2026

ESPECIAL/VISITA PUERTO VALLARTA

En este marco, Rivas Butcher anunció la realización de Down Puerto Vallarta 2026, programado del 1 al 3 de mayo en el Centro Histórico y el malecón de Puerto Vallarta. El evento reunirá a 40 ciclistas de alto nivel provenientes de al menos 12 países, quienes recorrerán un circuito urbano de 900 metros que integra escalinatas, callejones y elementos naturales frente a la Bahía de Banderas.

Considerado uno de los espectáculos más destacados del ciclismo extremo a nivel internacional, se espera que esta competencia reúna a más de 30 mil asistentes, ofreciendo una experiencia abierta al público, de carácter familiar y con un alto impacto visual, consolidando al destino como referente en turismo deportivo.

Entre los participantes figuran atletas como Peter Salido y Ray Fournier, quienes representan el talento jalisciense con presencia internacional y reflejan el crecimiento de esta disciplina en el país.

La agenda de actividades en el estado incluye también eventos relevantes como:

Premios Food and Travel el 26 de marzo

Volvo Fashion Week México Guadalajara del 14 al 17 de abril

Festival Internacional de Cine de Guadalajara del 17 al 25 de abril

Puerto Vallarta by Ultra Trail Mont-Blanc 2026 del 16 al 18 de abril

Downhill Puerto Vallarta del 1 al 3 de mayo

PRIDE Puerto Vallarta del 17 al 25 de mayo

PRIDE Guadalajara el 13 de junio

La presentación concluyó con una invitación dirigida a medios, visitantes y ciudadanía para integrarse a esta nueva etapa del turismo en Jalisco, en la que convergen la inclusión, el deporte, la cultura y la innovación como ejes para generar experiencias significativas.

Con propuestas como “Exploremos al estilo Jalisco” y la realización de eventos de alcance internacional como Down Puerto Vallarta, la entidad reafirma su posición como un destino integral, capaz de atraer a públicos globales y, al mismo tiempo, contribuir al desarrollo de sus comunidades.

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