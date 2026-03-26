Este jueves el secretario General de Gobierno, Salvador Zamora Zamora, reconoció que la situación de agua sucia y “turbia” del SIAPA es una problemática que debe ser atendida de inmediato , tanto para las y los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara, como de cara al Mundial 2026, donde la ciudad recibirá cuatro partidos oficiales de la justa deportiva, y en el marco en el cual ya han comenzado los juegos de la fase de repechaje.

“Vamos a utilizar cualquier instrumento que tengamos para poder dar resultados en los próximos días, en lo inmediato. Recordemos que tenemos en puerta la Copa del Mundo. Entonces es muy importante que ya tengamos regularizado el servicio, que tengamos calidad en el servicio, la calidad del agua".

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Cuestionado sobre el plazo en el cual esperan quede regularizado el servicio, Zamora Zamora respondió que “el plazo es ya”, esperando que la situación sea solventada en las próximas semanas.

“Claro que nos preocupa el tema del Mundial. Nos preocupa que tengamos todas las condiciones de recibir a nuestros visitantes de la mejor manera, y por supuesto el agua es un servicio básico, un derecho que tenemos todos los ciudadanos, y por supuesto de quienes nos visitan, que seguramente serán visitantes de todo el mundo”, manifestó Salvador Zamora.

Afirmó que en este momento las autoridades se encuentran realizando el conteo de las colonias que se vieron afectadas por la grave crisis documentada en las últimas semanas, considerando principalmente en aquellas donde se tuvo el mayor número de reportes.

“Hoy, Coprisjal, de la mano de la CEA, está haciendo un trabajo de supervisión en las colonias que tienen reporte de agua que pueda estar contaminada o turbia, y estaremos atendiendo y focalizándonos en este tipo de situaciones, y esperando que se normalice en los próximos semanas”, reiteró.

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Hasta el momento las autoridades no han dado a conocer los nombres de las colonias donde oficialmente se tienen dichas afectaciones. Sin embargo, dijo la Secretaría General de Gobierno, se tiene identificada una afectación de al menos el 10% de las 1 mil 840 colonias que forman parte de la cobertura de SIAPA.

Fue ayer miércoles cuando el organismo dio a conocer la puesta en marcha de un programa emergente de limpieza en tanques de almacenamiento y sistemas de distribución.

Los trabajos consistirán en acciones consideradas como convencionales con vaciado de depósitos y el ingreso de personal con equipamiento de limpieza hidráulica para el saneamiento, además de “un novedoso método mediante buzos especializados, que ingresarán directamente a los tanques sin necesidad de vaciarlos”.

Las labores comenzarán durante la Semana Santa y se extenderán por un lapso de tres meses “sin interrumpir en medida de lo posible el suministro”, afirmó el organismo.

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NA