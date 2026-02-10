Nuevo comisario municipal de Tequila será un perfil federal: Lemus

El nuevo jefe de la Policía municipal de Tequila será un perfil cercano al Gobierno federal, es decir, a las dependencias de seguridad como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Ejército México y la Guardia Nacional, indicó el gobernador Pablo Lemus. El nombramiento deberá darse a conocer en los próximos tres días, en conjunto con la federación y el Gobierno del Estado.

"Es muy probable que el nombramiento venga de un perfil que tenga que ver con la federación, llámese Secretaria de Seguridad federal, llámese Ejército mexicano, llámese Guardia Nacional. Pero eso no quita que la Secretaria de Seguridad estatal mantenga presencia y apoyo en Tequila : aquí nos vamos a quedar, para que la gente esté tranquila mientras se dé este nombramiento", anotó.

El ex director de seguridad del municipio, Juan Manuel Pérez Sosa, fue detenido junto al alcalde Diego Rivera Navarro por sus presuntos nexos con el Cártel Nueva Generación (CJNG). De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), el ex jefe de la policía actuaba como enlace entre el presidente municipal y la organización criminal a través de Severo Flores Mendoza, alias "El Rey Mago", ex comisario de Seguridad Pública de Ameca y quien fue señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como integrante del cártel que opera Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho".

Autoridades federales y estatales han desplegado 200 elementos de seguridad en la cabecera municipal de Tequila raíz de la detención de Rivera Navarro el pasado 5 de febrero. El objetivo, afirmó el mandatario estatal, es recuperar la tranquilidad, la paz y la confianza de la ciudadanía en las instituciones de gobierno, así como de los empresarios.

"Se acabaron las extorsiones, y si a alguien más le vuelven a pedir un centavo, vengan directamente conmigo. Voy a pedirles a los grandes tequileros que tienen presencia aquí, a los agaveros, hoteleros, que vuelvan a invertir aquí en Tequila".

YC