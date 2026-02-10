Para reactivar y fortalecer al municipio de Tequila, industriales de Jalisco solicitaron a la nueva alcaldesa, Lorena Marisol Rodríguez, garantizar certidumbre jurídica tanto en el ámbito legal como en materia de seguridad.

"La certidumbre jurídica que va desde lo jurídico hasta la seguridad personal es algo que se ha venido planteado, es algo que hemos venido trabajando ya con el gobernador", comentó Antonio Lancaster Jones González.

En contraste con lo señalado por la nueva presidenta municipal, el coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco reconoció que durante la administración anterior sí se registraron casos de extorsión, por lo que hizo un llamado a que estas prácticas no se repitan.

"Sí hubo y hay que hablarlo claro, no nada eso, personalmente yo tuve que ver los temas con otro tipo de industrias no solamente tequileros, recibimos reporte de más de 10 empresas que se le entregaron al Secretario General de Gobierno y se hicieron las denuncias", dijo Antonio Lancaster Jones González.

La semana pasada, el exalcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, fue detenido acusado de abuso de autoridad y extorsión, además de ser señalado por presuntos vínculos con un grupo de la delincuencia organizada.

En ese contexto, la empresa José Cuervo denunció que funcionarios municipales, incluido el entonces presidente municipal, exigían el pago de 60 millones de pesos a cambio de no clausurar la planta Cuervo 1800. El ayuntamiento argumentaba supuestos incumplimientos en la renovación de licencias municipales —de operación y construcción—, así como adeudos en el impuesto predial. Por su parte, la compañía sostuvo que el cobro estaba "sobrevaluado", ya que superaba considerablemente lo pagado en años anteriores.

El 10 de diciembre, representantes de la empresa y Rivera Navarro alcanzaron un acuerdo para que la compañía pagara alrededor de 17 millones de pesos con el fin de evitar la clausura de la fábrica. No obstante, un día después, Cuervo presentó una denuncia por extorsión ante la Fiscalía del Estado.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó que el edil habría aplicado el mismo modus operandi contra al menos otras 10 empresas tequileras y distintos negocios del municipio.

Además, se tiene conocimiento de que Diego Rivera Navarro presuntamente encabezaba una red de corrupción gestada al interior del Ayuntamiento, en la que servidores públicos habrían extorsionado a empresarios y comerciantes, además de desviar recursos del erario.

En mayo de 2025, fue citado a declarar ante la Fiscalía General del Estado por la presentación del grupo musical "Los Alegres del Barranco", evento en el que se proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del CNG.

El entonces alcalde también enfrentó denuncias por presunta violencia política de género en contra de regidoras del Ayuntamiento —una de ellas perteneciente a su mismo partido—, así como otra acusación por presuntamente haber habilitado como oficinas y residencia personal el Museo Nacional del Tequila (MUNAT). Este último caso es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR), confirmó el gobernador Pablo Lemus.

