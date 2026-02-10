Gobierno de Jalisco destina 500 mdp para reactivar Tequila

Con el objetivo de impulsar las inversiones nacionales e internacionales, la actividad comercial y el turismo, así como garantizar el bienestar de la ciudadanía, el Gobierno del Estado destinará una bolsa de 500 mdp en programas sociales, obras públicas, apoyos para el campo e incentivos económicos para el municipio de Tequila , misma que será ejercida durante 2026.

Entre las acciones se contempla la rehabilitación de planteles educativos, de espacios públicos y de redes carreteras, la afiliación al seguro médico del Estado, llevar a Tequila brigadas de salud, entre otras.

Te puede interesar: Lemus gestionará ante la FGR descongelamiento de cuentas de Tequila

Las escuelas contarán con 40 Chromebooks, un aula digital y un salón de música. También se llevarán a cabo cursos de alfabetización y se organizarán ferias de empleo y eventos deportivos y culturales a fin de incentivar la participación de la ciudadanía en la reactivación del municipio, indicó la coordinadora general estratégica de Desarrollo Social, Andrea Blanco Calderón.

En tanto, para incentivar el desarrollo económico, se contará con una bolsa de 250 millones de pesos para créditos para empresas, capacitación de personal y promoción de turismo. El objetivo es hacer de Tequila un lugar atractivo para los turistas que visiten Jalisco durante el Mundial 2026, afirmó el coordinador de Crecimiento y Desarrollo Económico, Mauro Garza Marín. Se trabajará en el posicionamiento del tequila y del municipio, añadió.

De igual forma, se entregarán apoyos económicos y de maquinaria al sector agrícola de Tequila, además de que se contará con programas para que las tequileras puedan modernizar su equipamiento, incentivar el desarrollo tecnológico y el empleo formal.

La coordinadora general de Gestión del Territorio, Karina Hermosillo Ramírez, detalló que actualmente se rehabilita la carretera 613, en el tramo de Amatitán a El Salvador, mientras que se llevarán a cabo otras obras de infraestructura en el municipio, como colectores pluviales y plantas de tratamiento de aguas residuales; también se realizarán perforaciones de pozos profundos. En el mismo sentido, se adecuarán viviendas con entornos seguros para personas con discapacidad.

También puedes leer: Nuevo comisario municipal de Tequila será un perfil federal: Lemus

El Gobernador Pablo Lemus aseguró que estas acciones fortalecen el comercio, la economía local y el turismo. En cuanto a seguridad, enfatizó que permanecerán los elementos de la Policía del Estado, la Guardia Nacional y el Ejército mexicano a fin de garantizar la tranquilidad de los habitantes y de turistas.

"Vamos a dar seguridad, presencia, programas sociales, apoyos, salud, educación, economía. Les prometo, y aquí quiero dejar muy clara mi palabra, tienen el compromiso de su gobernador que vamos a apoyar a Tequila en todo, hasta que Tequila recupera toda su belleza, sus visitantes y su desarrollo", indicó.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP