Tequila merece buenos gobernantes: López Rabadán

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, opinó que el municipio de Tequila "merece buenos gobernantes", tras la elección de Lorena Marisol Rodríguez como alcaldesa interina en sustitución de Diego "N", ex alcalde que está investigado por delitos de delincuencia organizada, extorsión y secuestro.

La diputada federal por el PAN aseguró que todos los municipios del país merecen una buena administración de sus gobernantes.

"Tequila, como los más de 2 mil 400 municipios que hay en este país, se merece buenos gobernantes , se merecen servidores públicos que trabajen para dar seguridad, que estén pensando en el bien de los ciudadanos, se merece Tequila, Jalisco y todo México que quienes pagan impuestos reciban en términos recíprocos, una buena administración".

El domingo por la noche, la regidora de Morena, Lorena Marisol Rodríguez, fue elegida por el pleno del ayuntamiento de Tequila como nueva presidenta municipal de forma interina tras la detención del ex alcalde Diego Rivera.

Fueron 6 votos a favor, 3 en contra de la priista Alondra Romero, la emecista Crisol Bañuelos y la independiente Evelyn Castañeda mientras que Luz Elena Aguirre Sandoval, de Morena, se abstuvo.

López Rabadán confió en que la nueva autoridad municipal actúe con congruencia y cumpla con el verdadero sentido del servicio público. "Ojalá que pueda trabajar como servidora pública con la fortaleza de esas palabras: servir al público", concluyó.

Por la mañana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también emitió su opinión nuevamente sobre el caso del alcalde de Tequila y pidió que se revisen a los aspirantes a cargos públicos.



YC