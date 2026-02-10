Lemus gestionará ante la FGR descongelamiento de cuentas de Tequila

Tras la detención del alcalde Diego Rivera Navarro, la Fiscalía General de la República (FGR) congeló las cuentas municipales del Ayuntamiento de Tequila como parte de la investigación que pesa sobre el edil ; sin embargo, el Gobernador Pablo Lemus se comprometió a gestionar con las autoridades federales el descongelamiento de los recursos a fin de que se pueda cumplir con las obligaciones del municipio, como pagos de nómina y el servicio de luz.

"Hay que destrabar las cuentas y garantizar que todos los trabajadores del Ayuntamiento puedan recibir sus recursos […]. Tengo que hablar con la Fiscalía General de la República porque, siendo muy honesto, tampoco hay tiempo para que el municipio abra otras cuentas y depositemos en otras cuentas; no hay tiempo para ello. Necesitamos solicitar el apoyo de la FGR para que liberen las actuales cuentas y puedan pagar nóminas, puedan pagar la luz, puedan pagar los servicios, etcétera. Nosotros vamos a dar todo el apoyo y todo el respaldo para que así suceda", comentó.

La solicitud de gestionar los recursos la hizo la presidenta municipal interina, Marisol Rodríguez, reconoció el Mandatario estatal, quien tampoco descartó, que de no conseguir una respuesta positiva de la FGR, el Gobierno del Estado otorgará adelantos de participaciones municipales.

En diciembre pasado, Rivera Navarro solicitó alrededor de 20 millones de pesos que le corresponden al municipio de forma anticipada para cubrir los sueldos de los trabajadores del Ayuntamiento.

En tanto, Lemus Navarro enfatizó en dar "el beneficio de la duda" a Rodríguez Rivera e hizo un llamado a la unión para revitalizar a Tequila.

"Tuve una reunión de trabajo con ella, con sus regidores, y están en un extraordinario ánimo, en una voluntad de trabajo. Eso es lo que tenemos que ponderar y apreciar: aquí no debe de haber colores, no debe de haber partidos. Aquí hay que poner al centro a Tequila y a su gente".

