Secretaría de Igualdad impulsa micrositio de la Estrategia Pulso de Vida

La Secretaría de Igualdad Sustantiva presentó este martes 12 de mayo el micrositio de la Estrategia Pulso de Vida. El nuevo micrositio cuenta con información importante para prevenir el acoso y la violencia de las mujeres, además de un mapa de ubicación de los botones de pánico, las zonas pulso de vida, entre otros.

La importancia del micrositio Estrategia Pulso de Vida

Fabiola Loya Hernández, Secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, destacó la importancia de este nuevo micrositio. Es un acompañamiento; no es solamente la información que les pueda arrojar, el acompañamiento director con ellas en caso de encontrarse en una situación de emergencia y de alto riesgo. "Aquí les informan qué hacer, sino también cómo pueden hacer el llamado de auxilio en el momento, dónde refugiarse, a dónde llamar y qué botón apretar", comentó.

La creación del micrositio se realizó con las capacidades que tiene la dependencia y con apoyos y convenios con otros organismos como embajadas. Juan Carlos Contreras Vargas, Director General del Escudo Urbano C5 Jalisco, explicó que este micrositio ayuda a visibilizar las distintas herramientas de trabajo que se han creado para atender las emergencias, como Botón de Pánico, Código Violeta, la aplicación en la APP, el Chatbot, Pulso de Vida y el botón que hay para las madres buscadoras, entre otras.

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Micrositio contará con gran cantidad de herramientas

Es una gran cantidad de herramientas que el micrositio nos permite identificar cada una de ellas y para qué está funcionando. A la ciudadanía les va a ayudar, sí, pero también a los compañeros operativos que de repente tienen muchas dudas de para qué sirve cada una de las estrategias que se han hecho y la verdad que sí puede servir bastante", comentó. En la rueda de prensa también estuvo presente Sagrario Guzmán Ureña, subsecretaria de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

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AS