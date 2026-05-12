¿Dónde está la Plaza Tapatía? El espejo turístico de Guadalajara estrenará nueva cara

La Plaza Tapatía ha sido, durante décadas, uno de los espacios más representativos de Guadalajara. Desde su inauguración en el año de 1982, este corredor peatonal no solo ha conectado puntos clave del Centro Histórico de la capital de Jalisco, sino que también se ha convertido en un lugar de encuentro para generaciones de tapatíos y visitantes.

Ahora, este emblemático sitio vuelve a llamar la atención tras el anuncio de su remodelación. Uno de los cambios más visibles está en su histórica fuente, que fue renovada para convertirse en un atractivo visual más contemporáneo, pensado tanto para quienes viven en la ciudad como para quienes la visitan.

Con la mirada puesta en el Mundial de 2026, Guadalajara se alista para recibir a miles de personas, y parte de esa preparación incluye renovar espacios que forman parte de su identidad. La apuesta de las autoridades es darle nueva vida a la Plaza Tapatía, conservando su historia y su esencia, pero adaptándola a una ciudad que sigue transformándose.

¿Dónde está la Plaza Tapatía? La información vital para los turistas en Guadalajara

Llegar a la Plaza Tapatía y recorrer su nueva imagen es bastante sencillo. Ubicado en pleno Centro Histórico de Guadalajara, este corredor peatonal atraviesa una de las zonas con mayor riqueza cultural y arquitectónica de la ciudad.

A lo largo de su recorrido, la plaza une dos de los recintos más emblemáticos de la capital jalisciense: el Teatro Degollado, en la parte poniente, y el Instituto Cultural Cabañas —también conocido como Hospicio Cabañas— hacia el oriente.

Su domicilio exacto es en la Calzada Independencia Sur, Zona Centro.

EL INFORMADOR / A. Navarro

Más que un espacio de paso, la Plaza Tapatía reúne historia, arte y vida cotidiana. En el trayecto, visitantes y locales pueden encontrarse con joyerías tradicionales, esculturas de bronce y el ambiente característico que distingue al corazón de Guadalajara. Entre los puntos cercanos que se pueden visitar se encuentran la Fuente de la Inmolación de Quetzalcóatl, el Escudo de la Ciudad, el Rincón del Diablo, la Plaza de los Fundadores, y el Mercado Libertad o de San Juan de Dios.

Para llegar, se pueden abordar rutas de transporte público como el Macrobús, que tiene paradas a lo largo de la Calzada Independencia, o el Tren Ligero, y descender en las estaciones Plaza Universidad o San Juan de Dios.

¿Qué cambió y por qué se renovó este espacio?

La reciente intervención, reportada por EL INFORMADOR, marca un antes y un después en la fisonomía del lugar. ¿Qué fue lo que ocurrió exactamente con la estructura original?

Lee la nota completa: Renuevan la fuente de la Plaza Tapatía; preserva la vista del Hospicio Cabañas

La antigua fuente lineal, que medía más de 60 metros de largo y tenía medio metro de profundidad, fue removida por completo. En su lugar, los visitantes podrán admirar un sofisticado espejo de agua superficial.

Este nuevo diseño tiene apenas cinco centímetros de profundidad y no fue una simple decisión estética. A este medio se explicó que el antiguo vaso presentaba complicaciones estructurales severas.

El peso del agua representaba una carga excesiva para el estacionamiento subterráneo que se encuentra debajo de la plaza. Además, la remodelación buscaba reducir drásticamente los altos costos de mantenimiento.

Todo esto se diseñó estratégicamente para un propósito visual muy específico. La intención principal es preservar y enmarcar la majestuosa vista frontal del Hospicio Cabañas, declarado Patrimonio de la Humanidad.

El impacto urbano rumbo al Mundial 2026

La renovación en el Centro Histórico de Guadalajara ya entró en su etapa final como parte del proyecto integral de rehabilitación del primer cuadro de la ciudad. Aunque las obras principales ya fueron concluidas, en las próximas semanas se terminarán algunos detalles en la Plaza Tapatía, entre ellos la colocación de bancas, nuevas luminarias y un área de juegos infantiles, esto, según informó Douglas Rodríguez Perea, director general de Arquitectura y Urbanismo de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP).

Renuevan la fuente de Plaza Tapatía

Esta intervención busca fortalecer la imagen urbana de Guadalajara y proyectarla a nivel internacional, especialmente ante la llegada del Mundial de 2026, donde la capital jalisciense será una de las sedes oficiales.

Si bien la desaparición de la antigua fuente despertó nostalgia entre algunos tapatíos, el nuevo espejo de agua apunta a convertirse en uno de los espacios más fotografiados y en un nuevo atractivo para quienes recorran el Centro Histórico a partir de las próximas semanas.

Con esta renovación, Guadalajara busca mostrar que es posible preservar la esencia de sus espacios históricos mientras apuesta por una imagen más moderna y funcional. Muy pronto, tanto habitantes como visitantes podrán disfrutar de este espejo renovado, pensado para responder a una ciudad en constante evolución y preparado para recibir a quienes llegarán en los próximos años.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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