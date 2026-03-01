Localizan vehículos con llantas ponchadas en López Mateos tras detonaciones

Luego de que esta mañana de domingo 1 de marzo se registrara un ataque a balazos en contra de un vehículo sobre avenida López Mateos a su cruce con la calle José María Vigil, en Guadalajara, en las inmediaciones del sitio se localizaron dos automóviles particulares y un camión de transporte público abandonado y con los neumáticos ponchados, los cuales bloqueaban la circulación sobre la vialidad.

Los vehículos fueron localizados en el cruce de López Mateos y avenida Américas

Los vehículos fueron localizados en el cruce de López Mateos y avenida Américas, cerca de las 08:30 horas, informó la Secretaría de Seguridad de Jalisco. Oficiales de la dependencia encontraron las unidades durante el patrullaje de búsqueda y apoyo tras la balacera registrada una hora antes, cerca de las 07:30 horas.

Uno de los automóviles afectados es un Nissan Versa que contaba con reporte de robo horas antes y que fue abandonado en el lugar. También se aseguraron cerca de 30 artefactos caseros de ponchallantas; del hallazgo se notificó a un agente del Ministerio Público. Tras los hechos no se reportan personas detenidas.

El Gobierno del Estado no ha activado de nueva cuenta el código rojo

Al momento, el Gobierno del Estado no ha activado de nueva cuenta el código rojo. Ayer, enfatizó que “el Estado se encuentra en calma y con sus actividades normales en marcha. Las corporaciones de seguridad se mantienen con sus tareas y protocolos regulares”.

En las inmediaciones de un recinto funerario en la colonia San Andrés, en Guadalajara, elementos de seguridad estatales y federales mantienen un operativo de vigilancia, donde se presume que podría ser velado Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”. Uno de los vehículos que salieron de la Fiscalía General de la República (FGR) en Ciudad de México el día de ayer llegó a este inmueble hoy por la mañana.

