Perder una vivienda es una de las situaciones más difíciles que puede enfrentar una familia. Aunque muchas personas creen que el embargo de una casa ocurre de manera repentina, la realidad es que generalmente es consecuencia de incumplimientos financieros o legales que pudieron evitarse.

En Jalisco, la legislación contempla procedimientos específicos para que un acreedor pueda reclamar un inmueble cuando existe una deuda respaldada por una garantía hipotecaria o una resolución judicial. En esta nota te contamos los detalles.

Claves que podrían provocar el embargo de tu casa en Jalisco

Si bien cada caso debe analizarse de manera particular, estas son algunas de las situaciones más comunes que pueden poner en riesgo tu patrimonio:

Incumplir con obligaciones establecidas en contratos respaldados por una garantía inmobiliaria.

Ignorar notificaciones, citatorios o requerimientos judiciales.

Acumular deudas sin buscar asesoría legal o financiera.

No atender oportunamente un juicio relacionado con el inmueble.

Retrasar negociaciones con acreedores cuando ya existe un adeudo importante.

Desconocer la situación jurídica de la propiedad o las obligaciones asociadas a ella.

El incumplimiento de una hipoteca es una de las principales causas

Una de las principales causas que pueden poner en riesgo tu patrimonio es dejar de pagar un crédito hipotecario. Cuando una persona incumple con las obligaciones económicas establecidas en el contrato de hipoteca, el acreedor puede promover un juicio hipotecario para exigir el pago del adeudo.

La legislación jalisciense establece que los créditos garantizados con hipoteca pueden ser exigidos judicialmente cuando el plazo ha vencido o existe un incumplimiento que permita el vencimiento anticipado del financiamiento.

Ignorar notificaciones judiciales puede empeorar el problema

Otro error frecuente es ignorar las notificaciones judiciales. Muchas personas creen que evitar recibir documentos o citatorios les dará tiempo para resolver el problema, pero ocurre lo contrario. Los procedimientos legales continúan y pueden derivar en resoluciones que afecten directamente la propiedad del inmueble. Una vez iniciado el proceso, el juez puede ordenar medidas que aseguren el cumplimiento de la obligación reclamada.

También es importante no acumular deudas sin buscar asesoría jurídica. La Procuraduría Social del Estado de Jalisco cuenta con programas de orientación y representación legal para la ciudadanía, con el objetivo de acercar servicios de asesoría a personas que enfrentan conflictos patrimoniales o civiles.

¿Todas las viviendas pueden ser embargadas?

Asimismo, muchas personas desconocen que no todos los bienes pueden ser embargados. El Código Fiscal del Estado de Jalisco contempla excepciones para ciertos bienes indispensables y para el patrimonio familiar debidamente inscrito conforme a la ley. Sin embargo, esta protección no significa que una vivienda hipotecada quede automáticamente libre de acciones judiciales derivadas del incumplimiento de un crédito garantizado con el propio inmueble.

Para evitar problemas, los especialistas recomiendan mantener al corriente los pagos de créditos, revisar periódicamente el estado jurídico de la propiedad, atender cualquier requerimiento de autoridades o tribunales y solicitar asesoría legal desde los primeros indicios de conflicto. Ignorar una deuda, retrasar negociaciones o dejar pasar procedimientos legales puede incrementar los costos y reducir las alternativas de solución.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información de la Procuraduría Social del Estado de Jalisco, el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco y el Código Fiscal del Estado de Jalisco.

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AO