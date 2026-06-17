De cara a la futura dispersión de depósitos, es posible que los beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores se pregunten qué podría ocurrir con sus depósitos si no cambian el NIP de su tarjeta durante junio de 2026. Ahora, aunque existe preocupación entre los derechohabientes, la realidad es que podrías no perder tu Pensión del Bienestar por no cambiar el NIP en junio. Sin embargo, las autoridades financieras sí recomiendan hacerlo como una medida para proteger los recursos depositados en la cuenta.De acuerdo con información difundida por el Banco del Bienestar y la Secretaría de Bienestar, actualmente no existe una disposición oficial que obligue a todos los beneficiarios a modificar su NIP durante junio de 2026.Esto significa que los depósitos de la Pensión del Bienestar continuarán realizándose con normalidad, siempre y cuando la cuenta permanezca activa y la tarjeta funcione correctamente.No obstante, las autoridades han insistido en que cambiar periódicamente esta clave ayuda a reducir riesgos de fraude, robo de identidad y acceso no autorizado a los recursos de los programas sociales.Si decides mantener tu mismo NIP, tu pensión seguirá llegando a tu tarjeta del Banco del Bienestar. Sin embargo, podrías estar más expuesto a problemas de seguridad, especialmente si:En estos casos, especialistas recomiendan actualizar el NIP para evitar que otras personas puedan acceder a los fondos depositados por el Gobierno de México.El trámite es gratuito y puede realizarse directamente en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar. Los pasos son los siguientes:Las autoridades recomiendan evitar combinaciones fáciles como 1234, 0000, fechas de nacimiento o números consecutivos.Además de cambiar el NIP, el Banco del Bienestar recuerda que nunca solicitará contraseñas, códigos de verificación o información bancaria mediante llamadas telefónicas, mensajes de texto o redes sociales.También es importante no compartir la clave con otras personas y cubrir el teclado al momento de realizar operaciones en cajeros automáticos.En conclusión, no cambiar el NIP en junio no provocará la cancelación ni suspensión de tu Pensión del Bienestar, pero sí podría aumentar los riesgos de seguridad sobre tu cuenta. Por ello, las autoridades recomiendan actualizar la clave periódicamente para mantener protegidos los recursos que reciben millones de beneficiarios en todo el país.Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.AO