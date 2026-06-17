De cara a la futura dispersión de depósitos, es posible que los beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores se pregunten qué podría ocurrir con sus depósitos si no cambian el NIP de su tarjeta durante junio de 2026.

Ahora, aunque existe preocupación entre los derechohabientes, la realidad es que podrías no perder tu Pensión del Bienestar por no cambiar el NIP en junio. Sin embargo, las autoridades financieras sí recomiendan hacerlo como una medida para proteger los recursos depositados en la cuenta.

¿Es obligatorio cambiar el NIP de la tarjeta del Banco del Bienestar?

De acuerdo con información difundida por el Banco del Bienestar y la Secretaría de Bienestar, actualmente no existe una disposición oficial que obligue a todos los beneficiarios a modificar su NIP durante junio de 2026.

Esto significa que los depósitos de la Pensión del Bienestar continuarán realizándose con normalidad, siempre y cuando la cuenta permanezca activa y la tarjeta funcione correctamente.

No obstante, las autoridades han insistido en que cambiar periódicamente esta clave ayuda a reducir riesgos de fraude, robo de identidad y acceso no autorizado a los recursos de los programas sociales.

¿Qué pasa si no cambias el NIP?

Si decides mantener tu mismo NIP, tu pensión seguirá llegando a tu tarjeta del Banco del Bienestar. Sin embargo, podrías estar más expuesto a problemas de seguridad, especialmente si:

Recibiste recientemente una nueva tarjeta.

Compartiste tu NIP con familiares o terceros.

Solicitaste ayuda a desconocidos en cajeros automáticos.

Extraviaste tu tarjeta y posteriormente la recuperaste.

No has cambiado tu clave en varios años.

En estos casos, especialistas recomiendan actualizar el NIP para evitar que otras personas puedan acceder a los fondos depositados por el Gobierno de México.

Cómo cambiar el NIP de tu tarjeta del Banco del Bienestar

El trámite es gratuito y puede realizarse directamente en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar.

Los pasos son los siguientes:

Inserta tu tarjeta en el cajero.

Ingresa tu NIP actual.

Selecciona la opción "Cambio de NIP".

Captura tu nueva clave de cuatro dígitos.

Confirma el nuevo NIP.

Conserva la información en un lugar seguro.

Las autoridades recomiendan evitar combinaciones fáciles como 1234, 0000, fechas de nacimiento o números consecutivos.

Recomendaciones para proteger tu Pensión del Bienestar

Además de cambiar el NIP, el Banco del Bienestar recuerda que nunca solicitará contraseñas, códigos de verificación o información bancaria mediante llamadas telefónicas, mensajes de texto o redes sociales.

También es importante no compartir la clave con otras personas y cubrir el teclado al momento de realizar operaciones en cajeros automáticos.

En conclusión, no cambiar el NIP en junio no provocará la cancelación ni suspensión de tu Pensión del Bienestar, pero sí podría aumentar los riesgos de seguridad sobre tu cuenta. Por ello, las autoridades recomiendan actualizar la clave periódicamente para mantener protegidos los recursos que reciben millones de beneficiarios en todo el país.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AO