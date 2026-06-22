Evitan robo a rappel a banco de El Salto

Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado frustraron el robo a un banco en El Salto y capturaron a dos hombres. La corporación estatal informó que el personal de seguridad bancaria detectó a través de las cámaras de seguridad que había movimiento en una sucursal de un banco, la cual está ubicada en un centro comercial de la Carretera El Salto, Vía El Verde, y la Calle Benito Juárez, en la Colonia El Verde.

Los ladrones intentaron escapar del lugar

Ante esto y tras un reporte, oficiales de la Policía del Estado se trasladaron hasta el sitio donde la encargada de seguridad del banco permitió el ingreso y advirtió que había dos hombres al interior. Por esta razón, los oficiales se enfocaron en tratar de hallar a los señalados y, luego de una revisión en la institución financiera, los elementos de seguridad estatales localizaron a los hombres relacionados con el robo, quienes intentaron escapar por la azotea, sin que pudiera ser exitosa su fuga, ya que fueron capturados por los policías.

Antes de escapar, se detectaron algunos objetos que fueron asegurados por los elementos y que los criminales aparentemente intentaban llevarse; entre los productos, había una impresora, artículos de oficina, contador de billetes y un monitor. Después de eso, los policías llevaron a cabo una inspección, razón por la cual los uniformados detectaron que ambos hombres intentaban extraer los artículos a través de la instalación de ductos de aire acondicionado a los que habrían accedido por la azotea.

La detención se concretó con éxito

Por lo anterior, ambos hombres fueron detenidos y se identificaron como Alejandro "N", de 33 años, y Carlos "N", de 36, quienes fueron remitidos a una agencia del Ministerio Público para rendir cuentas por el intento de robo a la sucursal bancaria. La detención se concretó como parte de la comunicación permanente y colaboración con la Sociedad de Apoyo de las Instituciones de Crédito (SEPROBAN), según aseguró la Policía estatal en su comunicado.

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AS