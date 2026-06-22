Vista el Barrio de la Capilla de Jesús en un recorrido turístico GRATIS

Visita el Barrio de la Capilla de Jesús, uno de los asentamientos más antiguos de Guadalajara tras la Independencia, en un recorrido turístico completamente gratis en donde podrás observar una de las mayores joyas arquitectónicas de la zona; pues el templo del barrio fue diseñado bajo los principios del estilo neoclásico por Manuel Gómez Ibarra, destacado arquitecto responsable también de la cúpula del Museo Cabañas, las torres de la Catedral y el acceso principal del Templo del Pilar.

La cita es el próximo 8 de julio; para poder formar parte del recorrido turístico gratuito deberás registrarte a las 11:00 de la mañana en el Kiosco del Parque Revolución, la salida será a las 11:30 horas por lo que te recomendamos tomar tus precauciones para poder asegurar tu lugar.

Una vez que hagas tu registro, te recomendamos seguir las instrucciones del personal a cargo del recorrido, quienes te indicarán la dinámica del traslado al Barrio de la Capilla de Jesús.

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Lanzan 102 recorridos turísticos GRATIS por el Mundial 2026

Con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Gobierno de Guadalajara lanzó un programa especial de 102 recorridos turísticos gratuitos de los cuales 46 son en autobús y 56 peatonales; para que habitantes y visitantes conozcan la riqueza histórica, cultural y arquitectónica de la ciudad mientras disfrutan del ambiente mundialista.

La iniciativa está disponible desde el pasado 8 de junio hasta el 18 de julio, periodo en el que se realizarán diversos circuitos guiados por algunos de los puntos más emblemáticos de la Perla Tapatía, ofreciendo una experiencia distinta para quienes buscan complementar su estancia durante el torneo.

Entre los paseos, destaca el recorrido a la Plaza de Toros y al Estadio Jalisco, donde las y los visitantes podrán ver fotografías de los dos anteriores mundiales que se han desarrollado ahí.

El registro para este recorrido es las 9:00 horas en el Parque Revolución los días 24, 29 y 30 de junio, además de los días 1,2,3,6,7,8,9,10,1314,15,16 y 17 de julio.

“Tenemos gran diversidad, tenemos arquitectura, tenemos historia, tradición, deporte, creo que ahora es para grandes y chicos y tenemos recorridos en la mañana y en la tarde”, mencionó la directora de Turismo de Guadalajara, María del Refugio Plascencia Pérez.

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