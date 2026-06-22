El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó este 21 de junio el listado de la situación de disponibilidad en sus oficinas ubicadas en todo el país.

Según dio a conocer el organismo perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), las sedes cuentan con tres estados de disponibilidad, que pueden ser:

Disponibilidad alta (se brinda atención a las y los contribuyentes entre uno y hasta 10 días hábiles).

Disponibilidad media (de 11 a 20 días hábiles).

Disponibilidad baja (más de 21 días).

Disponibilidad alta en Jalisco

Algunas de las oficinas del SAT en Jalisco se encuentran desahogadas para agendar citas, pero la mayoría, por desgracia, cuentan con media disponibilidad.

Alta disponibilidad en oficinas del SAT en Jalisco

MST Autlán de Navarro

MST Ciudad Guzmán

MST Puerto Vallarta

Media disponibilidad

ADSC Jalisco "1" Guadalajara

ADSC Jalisco "2" Guadalajara Sur

ADSC Jalisco "3" Zapopan

MST Lagos de Moreno

MST Ocotlán

MST Tepatitlán

Disponibilidad en México para sacar citas en el SAT. X / @SATMX

Recordatorios del SAT

Todos los trámites en el SAT son gratuitos. Si te venden una cita o algún trámite, envía tu denuncia al correo: denuncias@sat.gob.mx

Las personas de la tercera edad, personas con discapacidad y mujeres embarazadas o con menores lactantes no requieren cita para la atención presencial.

Realiza tus trámites mediante las herramientas digitales del SAT:

Portal en sat.gob.mx

SAT ID

Oficina Virtual

Chat uno a uno

OrientaSAT

SAT Móvil o Factura SAT Móvil

Recuerda que solo es necesario acudir de manera presencial en la generación de e.firma por primera vez.

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