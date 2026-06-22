Lunes, 22 de Junio 2026

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SAT: Disponibilidad de citas en Jalisco del 21 al 25 de junio

Te compartimos el listado de las oficinas del SAT en Jalisco y la disponibilidad que presentan para agendar citas 

Por: Fabián Flores

Algunas de las oficinas del SAT en Jalisco se encuentran desahogadas para agendar citas, pero la mayoría, por desgracia, cuentan con media disponibilidad. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Algunas de las oficinas del SAT en Jalisco se encuentran desahogadas para agendar citas, pero la mayoría, por desgracia, cuentan con media disponibilidad. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó este 21 de junio el listado de la situación de disponibilidad en sus oficinas ubicadas en todo el país.

Según dio a conocer el organismo perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), las sedes cuentan con tres estados de disponibilidad, que pueden ser:

  • Disponibilidad alta (se brinda atención a las y los contribuyentes entre uno y hasta 10 días hábiles).
  • Disponibilidad media (de 11 a 20 días hábiles).
  • Disponibilidad baja (más de 21 días).

Disponibilidad alta en Jalisco

Algunas de las oficinas del SAT en Jalisco se encuentran desahogadas para agendar citas, pero la mayoría, por desgracia, cuentan con media disponibilidad.

Alta disponibilidad en oficinas del SAT en Jalisco

  • MST Autlán de Navarro
  • MST Ciudad Guzmán
  • MST Puerto Vallarta

Media disponibilidad

  • ADSC Jalisco "1" Guadalajara
  • ADSC Jalisco "2" Guadalajara Sur
  • ADSC Jalisco "3" Zapopan
  • MST Lagos de Moreno
  • MST Ocotlán
  • MST Tepatitlán
Disponibilidad en México para sacar citas en el SAT. X / @SATMX  
Disponibilidad en México para sacar citas en el SAT. X / @SATMX  

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Recordatorios del SAT

  • Todos los trámites en el SAT son gratuitos. Si te venden una cita o algún trámite, envía tu denuncia al correo: denuncias@sat.gob.mx
  • Las personas de la tercera edad, personas con discapacidad y mujeres embarazadas o con menores lactantes no requieren cita para la atención presencial.

Realiza tus trámites mediante las herramientas digitales del SAT:

  • Portal en sat.gob.mx
  • SAT ID
  • Oficina Virtual
  • Chat uno a uno
  • OrientaSAT
  • SAT Móvil o Factura SAT Móvil

Recuerda que solo es necesario acudir de manera presencial en la generación de e.firma por primera vez.

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