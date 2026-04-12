La mañana de este domingo se registró un incidente en el cual una menor de cinco años resultó herida a consecuencia de un disparo, derivado de un altercado vial.

Los hechos ocurrieron en el cruce de Beatriz Hernández y Marruecos, donde el Aveo en el que viajaba la familia terminó impactando contra una camioneta Cherokee.

El automóvil, informó la Comisaría de Guadalajara, presentaba huellas de bala en la parte trasera y sangre en su interior.

De acuerdo con la comisaría tapatía, uno de los familiares que viajaba en el Aveo refirió que momentos antes habían tenido un percance vial en Sudán y José María Iglesias, donde el sujeto del otro vehículo les disparó, perdiendo el control e impactando contra la Cherokee.

Fue en ese instante cuando también se dieron cuenta de que la menor había sido baleada en el tórax. De acuerdo con la información extraoficial, el proyectil entró por la espalda y salió por el pecho, dejando a la niña en estado grave.

La menor fue llevada a su clínica particular para su atención médica.

Los hechos ya son investigados por el Ministerio Público de la Fiscalía de Jalisco, en espera de dar con los responsables.

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MB