Bomberos de Tonalá rescatan a cinco perritos atrapados en un incendio

La mañana de este domingo 12 de abril se dio a conocer la hazaña en la que elementos de Protección Civil y Bomberos de Tonalá lograron rescatar a cinco perros que se hallaban atrapados en un incendio ocurrido en una casa habitación en la colonia Santa Paula.Los hechos sucedieron en una finca ubicada en los cruces de Emiliano Zapata y San Miguel, donde a su llegada, los elementos localizaron una vivienda de un nivel, de aproximadamente 8 por 50 metros, consumida por el fuego en su interior.Durante las labores, una habitación con estructura de lámina colapsó, incrementando el riesgo, refirió la autoridad municipal. "Gracias a la oportuna intervención, el incendio fue controlado y sofocado, realizando posteriormente maniobras de ventilación, remoción de escombros y enfriamiento", añadió en un comunicado.Tras el hecho no se reportaron personas lesionadas; sin embargo, destacó el rescate de cinco perritos que se hallaban en el lugar, así como la extracción segura de un cilindro de gas de 30 kilogramos, evitando una situación de mayor riesgo."El inmueble fue canalizado al área de Gestión de Riesgos para su inspección y seguimiento", finalizó la unidad municipal.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS