Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el domingo 18 de enero de 2026

El clima en Chapala para este domingo 18 de enero anticipa que estará con lluvia ligera con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 55%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Lunes 19 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Martes 20 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Miércoles 21 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Jueves 22 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Viernes 23 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Sábado 24 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Domingo 25 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Monterrey

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tonalá

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tapalpa

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Mazamitla

Clima en El Salto

Clima en Guadalajara

Clima en Zapopan

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Cancún

