Domingo, 18 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 18 de enero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de El Salto

Por: Redacción web .

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 18 de enero de 2026

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 18 de enero de 2026

El clima en El Salto para este domingo 18 de enero informa que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Según se establece, el clima presenta un 57% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 43%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Lunes 19 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Martes 20 de enero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Miércoles 21 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Jueves 22 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Viernes 23 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Sábado 24 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Domingo 25 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Guadalajara
Clima en Ciudad de México
Clima en Zapopan
Clima en Tapalpa
Clima en Mazamitla
Clima en Chapala
Clima en Tlaquepaque
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Monterrey
Clima en Tonalá
Clima en Cancún

Temas

  • Clima en El Salto
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones