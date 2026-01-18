Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 18 de enero de 2026

El clima en El Salto para este domingo 18 de enero informa que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Según se establece, el clima presenta un 57% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 43%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Lunes 19 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Martes 20 de enero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Miércoles 21 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Jueves 22 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Viernes 23 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Sábado 24 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Domingo 25 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

