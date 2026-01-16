Una apuesta en Polymarket discute las posibilidades de que Estados Unidos ataque a México y en qué fecha de este 2026 lo haría. La página es una plataforma descentralizada de mercados de predicción donde los usuarios pueden apostar en los resultados de eventos del mundo real utilizando criptomonedas,

Los usuarios pueden apostar a "Sí" y bajo su apuesta se incluyen acciones iniciadas por Estados Unidos con uso de drones, misiles o ataques aéreos en territorio mexicano. En caso de que se elija un "Sí", los apostadores también pueden poner sus criptomonedas en la fecha que consideren más factible para que suceda este supuesto ataque. Entre los días más populares se encuentran los siguientes:

Sábado 31 de enero

Martes 31 de marzo

Jueves 31 de diciembre

Bajo el concepto de "ataque" no se incluyen disparos de armas pequeñas, incursiones territoriales o ciberataques. De igual forma, misiles o drones que sean interceptados pese a que caigan o sean confiscados en territorio mexicano serán insuficientes para considerarse "ataque".

Por supuesto, cualquier operación clamada por el presidente Donald Trump o el gobierno de Estados Unidos será acreditado como ataque y otorgará fondos a quien haya apostado a favor de la posibilidad.

La apuesta se creó el 4 de enero de 2026 y se mantendrá abierta hasta el fin de año. Al momento se ha acumulado un volumen de $1,369,781 dólares.

Entre los comentarios debajo de la apuesta abierta se debate si a Estados Unidos le conviene invadir o atacar a México en algún momento. Esto en el contexto de diversas declaraciones de Donald Trump al respecto de los cárteles de drogas que operan en territorio mexicano.

¿EU atacará México? Esto dicen las apuestas de Polymarket

Hasta el momento se contabiliza un 39 por ciento de posibilidades, de acuerdo con las apuestas que han registrado usuarios de Polymarket. Sin embargo, la vasta mayoría señala que Estados Unidos no hará un movimiento que pueda caer en cualquiera de las definiciones anteriormente señaladas.

