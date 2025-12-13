Navidad llega a Zapopan con "Operación Regalo"

Para hacer de la Policía de Zapopan una corporación cercana con la ciudadanía y generar confianza, la dependencia comenzó las celebraciones navideñas con la entrega de más de 10 mil regalos a niñas y niños de la colonia Villas de Guadalupe, en Zapopan, con la iniciativa “Operación Regalo”.

A lo largo del año, explicó el Comisario, Roberto López Macías, los policías juntan todos los regalos que se entregarán en diciembre. Este año los elementos visitarán la colonia Miramar, el Parque de la Mujer y las inmediaciones del Parque Metropolitano y Valle de los Molinos, los días 18, 19 y 20 del mes, respectivamente.

“Algunas asociaciones vecinales, empresas, se unen con nosotros para tener esa proximidad. Nos regalan juguetes para poder regalar, (pero) al final de cuentas es lo que está poniendo el elemento de su bolsa para poder hacer este tipo de eventos”, mencionó.

“Al policía ya lo deben de ver como alguien cercano a ellos. Tenemos que cambiar, tenemos (que) dignificar al cuerpo policial, tenemos que acercar las unidades, los policías; todo lo que tenemos nosotros ya en tecnología lo vamos a acercar a los jóvenes. Una indicación de nuestro alcalde (Juan José Frangie) es mostrar la cara amable de la Policía. Estamos tratando de cambiar esa visión que tiene la ciudadanía, y pues hay que empezar desde los niños para que nos empiecen a ver diferente”, añadió López Macias.

Con la marea de juguetes y las dinámicas con las que se entretenían los menores, el espectáculo se lo robó Santa Claus, quien llegó a bordo del “Halcón”, un helicóptero que la Secretaría de Seguridad del Estado puso a disposición de la Comisaría de Zapopan para llevar a cabo este evento. Las y los niños corrían para abrazar a Santa, mientras que otros lo saludaban a la distancia.

Para Elizabeth, vecina de la colonia Villas de Guadalupe, la entrega de regalos “es muy bonita”, pues está destinada a los menores, además de que colocan adornos con motivo de la Navidad en la Unidad Deportiva. Sus hijos, Mateo y Nicol, salieron con dos regalos: para él dos camionetas tipo ‘monstruo’, mientras que a la pequeña le regalaron una muñeca.

A lo largo del año, explicó el Comisario, Roberto López Macías, los policías juntan todos los regalos que se entregarán en diciembre.

La coordinadora general de Cercanía Ciudadana de Zapopan, Ana Isaura Amador Nieto, agradeció a la Comisaría y a los comandantes haber llevado a cabo este evento. Enfatizó que desde el ayuntamiento buscan la cercanía con la ciudadanía.

Asimismo, detalló que desde su dirección organizan más actividades navideñas en la ciudad, como mega posadas, donde se llevan orquestas de duendes, se regalan juguetes y tamales y se organizan rifas. Además, hoy por la tarde, en el Parque de las Niñas y los Niños, se realizará una “entrega masiva de hamburguesas donde vamos a hacer las mismas actividades de la mega posada. Vamos a tener mucha festividad”, dijo.

“El día miércoles (17 de diciembre) en la colonia Pinar de la Calma vamos a tener, justamente, otra mega posada con las mismas actividades. A la par, están sucediendo las pastorelas que está llevando la dirección de Cultura a todas las colonias, y tendremos un trineo navideño que lo pueden encontrar haciendo el recorrido”, añadió la funcionaria.

En tanto, en esta última actividad, Cercanía Ciudadana se encarga de las labores de socialización para las niñas y niños conozcan cuándo pasará Santa Claus por su colonia. Con todas estas acciones, apuntó Amador Nieto, se espera llegar a 15 mil personas.

La Policía de Zapopan entregará más de 10 mil regalos a niñas y niños del municipio durante diciembre.

