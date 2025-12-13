Ex funcionarios, entre los apuntados para ser fiscal Anticorrupción

El Congreso de Jalisco concluyó con la etapa de registro de aspirantes para la elección de la persona que ocupará el cargo de fiscal Anticorrupción de Jalisco. Fueron un total de 30 personas las que se anotaron, entre ellas, ex servidores públicos y quienes en la actualidad desempeñan algún cargo.

Resalta el nombre del ex coordinador General Estratégico de Seguridad del Gobierno de Jalisco durante la pasada administración estatal, Ricardo Sánchez Beruben.

Otra conocida es Tatiana Esther Anaya, quien actualmente ocupa el cargo de titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo estatal y fue consejera de la Judicatura del Estado de Jalisco.

También se anotó Kristyan Felipe Luis Navarro, ex visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ).

También está anotado Gabriel Valencia López, quien ya fue denunciado por el Congreso local por fraude procesal y extorsión, al acusarlo de haber frenado al menos 16 procesos de designación de autoridades como magistraturas. También se anotó el ex comisionado del ya extinto ITEI, Pedro Rosas Hernández.

El proceso de elección continuará en el mes de enero con la aplicación de las evaluaciones y entrevistas a los aspirantes. La elección deberá hacerse por el pleno del Congreso a más tardar el 20 de enero de 2026.

El nuevo titular de la Fiscalía Anticorrupción entrará al cargo a partir del 15 de febrero, sustituyendo al actual fiscal Gerardo de la Cruz Tovar.

OB