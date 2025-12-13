Elementos de la Policía Metropolitana en coordinación con personal de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a un presunto facturero tras un operativo.

Los oficiales metropolitanos recibieron informes sobre la búsqueda de un hombre que contaba con un mandamiento judicial vigente por el delito de expedición de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes.

Con la información obtenida, las acciones de búsqueda se enfocaron en la colonia Altamira, ubicada en el municipio de Tonalá.

El despliegue conjunto entre las autoridades metropolitanas y federales rindió resultados en el cruce de las calles Altamira y La Loma, donde los elementos observaron a un hombre con sus características.

A través de plataformas oficiales, confirmaron su identidad y verificaron que contaba con una orden de aprehensión vigente por delitos fiscales, en su modalidad de expedir comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes o actos jurídicos simulados, según el Artículo 113 Bis del Código Fiscal de la Federación.

Por lo anterior, Antonio “N”, de 43 años, fue detenido y puesto a disposición de un agente de la FGR.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

