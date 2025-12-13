Sábado, 13 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco | Navidad

Tianguis nocturnos que podrían instalarse en Guadalajara y sus alrededores

Durante la semana de las festividades, estos mercados nocturnos ofrecen la oportunidad de visitar puestos de comida y realizar otras compras

Por: Oralia López

Es una tradición que los tianguis nocturnos animen varias colonias de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá. NTX / ARCHIVO

Es una tradición que los tianguis nocturnos animen varias colonias de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá. NTX / ARCHIVO

A poco más de una semana de las celebraciones de Noche Buena y Navidad de este 2025, es un momento oportuno para recordar una de las tradiciones más populares de Guadalajara y sus alrededores: numerosos tianguis nocturnos se instalan con motivo de estas festividades. Si esta costumbre es nueva para ti, te invitamos a conocerla.

Fechas tentativas de instalación de los tianguis nocturnos 2025

Durante la semana anterior a las festividades, estos mercados nocturnos ofrecen a las personas la oportunidad de visitar puestos de comida, adquirir una amplia variedad de decoraciones para la ocasión especial, conseguir los ingredientes necesarios para la cena de Nochebuena y, por supuesto, comprar los regalos que falten.

Es una tradición que los tianguis nocturnos animen varias colonias de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá. Estos mercados suelen operar desde aproximadamente las 18:00 hasta las 23:00 horas. Los visitantes podrán realizar sus compras en este ambiente festivo, tentativamente, entre el domingo 14 y el 25 de diciembre, aunque pueden comenzar poco después. En caso de que te interese visitar alguno, te compartimos una lista de algunos de los más visitados, seleccionados a partir de una encuesta a los lectores de EL INFORMADOR realizada en 2023.

  • Colonia Jalisco
  • Zona de la provincia (por Esteban Alatorre)
  • San Onofre
  • Colonia Heliodoro Hernández Loza
  • Parque de la ex penal de Oblatos, afuera de la estación de Cristóbal de Oñate de la Línea 2 del Tren Ligero
  • Calle 22 de la Colonia Echeverría
  • Polanco
  • Parque del Refugio
  • Santa María del Pueblito
  • Mercado Bola de la colonia La Consti
  • Río Verde
  • Panteón Guadalajara
  • Colonia Loma Dorada
  • Colonia Zalatitán
  • Colonia El Rosario de Tonalá
  • El Camichín
  • Tonalá Centro
  • La explanada 18 de marzo
  • Calle Javier Mina entre la 58 y la 62
  • Glorieta del Obrero
  • Colonia del Fresno
  • San Felipe
  • Mercado de Santa Tere
  • Colonia El Sauz
  • Lomas de Polanco

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Además lee: Guadalajara nevada: Un recuerdo gélido 28 años después

OF

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones