A poco más de una semana de las celebraciones de Noche Buena y Navidad de este 2025, es un momento oportuno para recordar una de las tradiciones más populares de Guadalajara y sus alrededores: numerosos tianguis nocturnos se instalan con motivo de estas festividades. Si esta costumbre es nueva para ti, te invitamos a conocerla.

Fechas tentativas de instalación de los tianguis nocturnos 2025

Durante la semana anterior a las festividades, estos mercados nocturnos ofrecen a las personas la oportunidad de visitar puestos de comida, adquirir una amplia variedad de decoraciones para la ocasión especial, conseguir los ingredientes necesarios para la cena de Nochebuena y, por supuesto, comprar los regalos que falten.

Es una tradición que los tianguis nocturnos animen varias colonias de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá. Estos mercados suelen operar desde aproximadamente las 18:00 hasta las 23:00 horas. Los visitantes podrán realizar sus compras en este ambiente festivo, tentativamente, entre el domingo 14 y el 25 de diciembre, aunque pueden comenzar poco después. En caso de que te interese visitar alguno, te compartimos una lista de algunos de los más visitados, seleccionados a partir de una encuesta a los lectores de EL INFORMADOR realizada en 2023.

Colonia Jalisco

Zona de la provincia (por Esteban Alatorre)

San Onofre

Colonia Heliodoro Hernández Loza

Parque de la ex penal de Oblatos, afuera de la estación de Cristóbal de Oñate de la Línea 2 del Tren Ligero

Calle 22 de la Colonia Echeverría

Polanco

Parque del Refugio

Santa María del Pueblito

Mercado Bola de la colonia La Consti

Río Verde

Panteón Guadalajara

Colonia Loma Dorada

Colonia Zalatitán

Colonia El Rosario de Tonalá

El Camichín

Tonalá Centro

La explanada 18 de marzo

Calle Javier Mina entre la 58 y la 62

Glorieta del Obrero

Colonia del Fresno

San Felipe

Mercado de Santa Tere

Colonia El Sauz

Lomas de Polanco

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF