A poco más de una semana de las celebraciones de Noche Buena y Navidad de este 2025, es un momento oportuno para recordar una de las tradiciones más populares de Guadalajara y sus alrededores: numerosos tianguis nocturnos se instalan con motivo de estas festividades. Si esta costumbre es nueva para ti, te invitamos a conocerla.Durante la semana anterior a las festividades, estos mercados nocturnos ofrecen a las personas la oportunidad de visitar puestos de comida, adquirir una amplia variedad de decoraciones para la ocasión especial, conseguir los ingredientes necesarios para la cena de Nochebuena y, por supuesto, comprar los regalos que falten.Es una tradición que los tianguis nocturnos animen varias colonias de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá. Estos mercados suelen operar desde aproximadamente las 18:00 hasta las 23:00 horas. Los visitantes podrán realizar sus compras en este ambiente festivo, tentativamente, entre el domingo 14 y el 25 de diciembre, aunque pueden comenzar poco después. En caso de que te interese visitar alguno, te compartimos una lista de algunos de los más visitados, seleccionados a partir de una encuesta a los lectores de EL INFORMADOR realizada en 2023.