Luego de varios años de no recibir un trato especial por infringir la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado, las personas quienes sean retenidas en el operativo Salvando Vidas de la Policía Vial de Jalisco, también conocido como "El Torito", este 2025 tendrán una cena con diferente menú la noche del 24 y el 25 de diciembre.

La Comisaría Vial de la Secretaría de Seguridad confirmó que las y los retenidos que pasen la noche en el Centro Urbano de Retención Vial (CURVA) cenarán un menú que consiste en:

Lomo mechado

Sopa de espagueti

Ponche navideño

Desde 2018 que no se ofrecía una cena especial a quienes pasaban la noche en el CURVA durante estas festividades navideñas. Entonces, el organismo entregó a los retenidos pollo a la crema, arroz, una pieza de pan y agua de sabor.

Después de eso, las personas alcoholizadas que pasaban la noche en el centro de retención cenaban solamente un emparedado y un jugo.

Pese a lo "atractivo" que pudiera resultar la cena, se recomienda a la ciudadanía el no conducir si se han ingerido bebidas alcohólicas, pues no solo pone en riesgo su vida, sino la de las personas que lo acompañan y al resto de usuarios de la vía .

También se le recuerda que la multa por exceder el consumo de alcohol al momento de conducir se encuentra entre los 16 mil 285.50 y los 21 mil 714 pesos, además del riesgo del retiro del vehículo y su envío al "corralón", que genera gastos adicionales.

Lo más importante:

Quienes sean retenidos en el Centro Urbano de Retención Vial cenarán lomo mechado, sopa de espagueti y ponche navideño.

Desde 2018 que no se ofrecía una cena especial a quienes pasaban la noche en el CURVA durante estas festividades navideñas.

La multa por manejar bajo los efectos del alcohol se encuentra entre los 16 mil 285.50 y los 21 mil 714 pesos.

