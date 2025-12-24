Horarios del transporte público en Guadalajara este 24 y 25 de diciembre

Este 24 y 25 de diciembre (en Nochebuena y Navidad, respectivamente), se modificarán los horarios del paso de las unidades de transporte público para algunas rutas, según informó la Secretaría de Transporte Jalisco (Setran).Las y los usuarios deben saber que Mi Macro Calzada y las distintas rutas de transporte colectivo ofrecerán sus servicios todos los días en su horario habitual.La Setran informó que, durante esta Nochebuena y el día de Navidad, la supervisión y la atención de quejas y sugerencias serán permanentes.La Secretaría afirmó que el personal de guardia responderá a través de las redes sociales Secretaria de Transporte Jalisco en Facebook y @TransporteJal en X, o en un horario de 09:00 a 14:30 horas en los teléfonos 33 38 19 24 25 y 33 38 19 24 26.Mi Macro Periférico modificará su horario solo los días festivos 24 y 31 de diciembre, de 04:30 a 22:30 horas, mientras que los días 25 de diciembre y 1 de enero lo harán de 05:00 a 23:30 horas.La Ruta López Mateos también modificará sus horarios en las mismas fechas. Los días 24 y 31 de diciembre de 04:30 a 22:00 horas, mientras que los días 25 de diciembre y 1 de enero lo harán de 05:30 a 23:00 horas.La Secretaría de Transporte mantendrá sus servicios habituales con personal de guardia, del 22 de diciembre al 6 de enero de 2026.Con excepción de los días 24, 25, 30 y 31 de diciembre, y el 1, 5 y 6 de enero, el servicio de expedición de licencias de conducir se ofrecerá solo en las oficinas centrales, ubicadas en el cruce de las avenidas Circunvalación y Prolongación Alcalde, en la colonia Jardines Alcalde de Guadalajara, en un horario de 8:30 a 14:00 horas.Los módulos instalados en diferentes puntos del Área Metropolitana de Guadalajara, así como los de los municipios al interior del estado permanecerán cerrados durante todo el período vacacional.Lo más importante:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF