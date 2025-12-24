Horarios del transporte público en Guadalajara este 24 y 25 de diciembre

Este 24 y 25 de diciembre (en Nochebuena y Navidad, respectivamente), se modificarán los horarios del paso de las unidades de transporte público para algunas rutas, según informó la Secretaría de Transporte Jalisco (Setran).

Las y los usuarios deben saber que Mi Macro Calzada y las distintas rutas de transporte colectivo ofrecerán sus servicios todos los días en su horario habitual.

La Setran informó que, durante esta Nochebuena y el día de Navidad, la supervisión y la atención de quejas y sugerencias serán permanentes.

La Secretaría afirmó que el personal de guardia responderá a través de las redes sociales Secretaria de Transporte Jalisco en Facebook y @TransporteJal en X, o en un horario de 09:00 a 14:30 horas en los teléfonos 33 38 19 24 25 y 33 38 19 24 26.

Rutas que SÍ modifican su horario

Mi Macro Periférico modificará su horario solo los días festivos 24 y 31 de diciembre, de 04:30 a 22:30 horas, mientras que los días 25 de diciembre y 1 de enero lo harán de 05:00 a 23:30 horas.

Lee también: Precio del dólar amanece REGALADO para el peso mexicano en vísperas de Navidad

La Ruta López Mateos también modificará sus horarios en las mismas fechas. Los días 24 y 31 de diciembre de 04:30 a 22:00 horas, mientras que los días 25 de diciembre y 1 de enero lo harán de 05:30 a 23:00 horas.

Otros servicios de la Setran

La Secretaría de Transporte mantendrá sus servicios habituales con personal de guardia, del 22 de diciembre al 6 de enero de 2026.

Con excepción de los días 24, 25, 30 y 31 de diciembre, y el 1, 5 y 6 de enero, el servicio de expedición de licencias de conducir se ofrecerá solo en las oficinas centrales, ubicadas en el cruce de las avenidas Circunvalación y Prolongación Alcalde, en la colonia Jardines Alcalde de Guadalajara, en un horario de 8:30 a 14:00 horas .

Los módulos instalados en diferentes puntos del Área Metropolitana de Guadalajara, así como los de los municipios al interior del estado permanecerán cerrados durante todo el período vacacional.

Lo más importante:

Mi Macro Calzada y las distintas rutas de transporte colectivo ofrecerán sus servicios todos los días en su horario habitual.

Mi Macro Periférico y la Ruta López Mateos SÍ modificarán su horario.

La Secretaría de Transporte mantendrá sus servicios habituales del 22 de diciembre al 6 de enero de 2026; con excepción de los días 24, 25, 30 y 31 de diciembre, y el 1, 5 y 6 de enero, el servicio de expedición de licencias de conducir se ofrecerá solo en las oficinas centrales.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF