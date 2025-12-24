Esta mañana de miércoles 24 de diciembre, a la víspera de Navidad 2025, el precio del dólar en México es de 17.89 pesos por billete verde en promedio . En esta tercera jornada de la semana, casi que con la llegada de la Nochebuena, el precio de la divisa estadounidense amaneció regalado para el peso. Aquí los detalles.

Por otro lado, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana, e informó que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de 17.9332 pesos por un dólar estadounidense.

El peso por debajo de los 18 pesos; ¿vuelve el superpeso?

En días recientes, el peso mexicano ha fluctuado su precio entre los 17 y los 18 pesos por dólar. Analistas de Banamex han decalrado que la divisa estadounidense ha retomado una tendencia positiva para la economía mexicana, lo que se mantendría a un ritmo más moderado, estimó Banamex.

" El ‘superpeso’ parecería estar regresando, ubicándose en su menor nivel del año. En este contexto, ahora estimamos el tipo de cambio en 18.1 pesos por dólar para diciembre y 18.7 para el cierre de 2026 ", dijo el área de análisis de la firma financiera.

Por su parte, Bloomberg destacó este 24 de diciembre que el peso mexicano está tocando niveles de fortaleza ante el dólar estadounidense no vistos desde hace año y medio, en medio de pocas operaciones por las celebraciones de Navidad a nivel internacional .

El tipo de cambio reportado esta mañana de Nochebuena significó un repunte diario de 0.03 % de la moneda mexicana frente al viernes, uno de los niveles con mayor apreciación desde julio de 2024.

Tipo de cambio del dólar HOY 24 de diciembre de 2025

Banco Compra Venta Afirme 17.20 18.60 Banco Azteca 17.70 18.54 BBVA Bancomer 17.04 18.17 Banorte 16.70 18.25 Banamex 17.40 18.40 Scotiabank 16.00 19.00

*El precio de la divisa estadounidense que se presenta en esta nota corresponde al costo de la mañana, pues su valor de compra y venta está en constante cambio a lo largo del día.

Con información de DOF y Bloomberg.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF